مذكرة تفاهم بين «بريسايت» و«هيتاشي للخدمات الرقمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت شركة «بريسايت» المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة «هيتاشي للخدمات الرقمية» المتخصصة بتخزين البيانات والبنية التحتية وإدارة السحابة الهجينة، التابعة لشركة هيتاشي، وذلك بهدف استكشاف آفاق التعاون في مجالات المدن الذكية وتقنيات المدن المعرفية.

وقع على المذكرة الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت»، ومارجريدا فونتييناس ماركيز، نائب رئيس شركة هيتاشي للخدمات الرقمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في المقر الرئيس لشركة «بريسايت» في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على تحديد مجالات التعاون الممكنة في مجال حلول المدن الذكية والمعرفية، حيث سيتم التركيز على مجموعة من الفرص ومجالات العمل المتنوعة، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات المدن الذكية والمعرفية، وحلول التخطيط الحضري والبنية التحتية، إلى جانب حلول البيئة وكفاءة الطاقة والرقمنة واستخدام تحليلات البيانات لأنظمة الإدارة الحضرية.

والجدير بالذكر أن نموذج المدن المعرفية، يعالج البيانات في الوقت الفعلي لتوفير دعم استباقي وتنبؤي لإدارة المدينة والمقيمين والشركات باستخدام الحوسبة المعرفية.

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