مرحلة تطوير جديدة لـ«تعاونية الاتحاد» لتوسيع حضورها بالأسواق

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، أن التعاونية وضعت ضمن خططها افتتاح 3 فروع جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، في مناطق ند الشبا والخوانيج وواحة دبي للسليكون.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى مرحلة تطوير جديدة لـ«تعاونية الاتحاد» لتوسيع حضورها بأسواق الدولة، وذلك وفق استراتيجيات مدروسة للانتشار والتوسع الجغرافي لتسهيل عملية إيصال المنتجات والسلع لأفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق توازن سلعي بدبي، وبناء مخزون استراتيجي غذائي مستدام للدولة.

وأوضح أن طموح التعاونية لا سقف له في ظل دعم القيادة الرشيدة بالدولة التي توفر كل مقومات النجاح، حيث بدأت التعاونية هذا العام بالعمل على الخطة الانتقالية الجديدة التي تهدف إلى زيادة تنافسيتها وتواجدها بأسواق الدولة وتغيير المفاهيم وتحديثها في قطاع التجزئة واتباع الطرق الحديثة وإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة، وأوضح أن عدد الفروع وصل الآن إلى 27 فرعاً و7 مراكز تجارية.

وأضاف أنه تسلم منصبه كرئيس تنفيذي نهاية عام 2023، وذلك للمضي في مسيرة التطوير والنجاح التي بدأتها التعاونية منذ نشأتها، حيث سيعمل بالتعاون مع مجلس الإدارة الداعم لتعزيز تنافسية التعاونية وتطوير الأهداف والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز أرباحها وزيادة تنافسيتها وتواجدها على مستوى إمارة دبي، لافتاً إلى أن الهدف يكمن حالياً في ترتيب الأولويات لتتناسب مع المتغيرات السريعة التي حدثت على مستوى قطاع التجزئة في الدولة والعالم أجمع، لضمان سلاسة وصول الخدمات وتقديمها، وتوفير سلع ومنتجات بجودة عالية، والمساهمة في دعم توجهات الدولة بأن يكون 2024 عاماً مليئاً بالإنجازات، وذلك عن طريق توفير واستغلال كافة الإمكانيات لخدمة الوطن والمواطن والمستهلك، ودعم منظومة الأمن الغذائي بالدولة.

مساهمات اجتماعية

وأكد أن لـ«تعاونية الاتحاد» بصمات واضحة في المساهمة المجتمعية منذ نشأتها، إذ دعمت قطاعات اجتماعية وصحية واقتصادية وخيرية ورياضية وأمنية، ومشاريع مخصصة للشباب غيرت مفاهيم اجتماعية كثيرة عن دور التعاونيات، وذلك تأكيداً على دعمها لتوجهات الدولة ورؤية القيادة بهذا الخصوص، وتجسيداً لنجاحاتها على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن التعاونية قامت بتقديم الدعم المادي والمعنوي لعدة جهات، حيث بلغ حجم المساهمات المجتمعية التي قامت بها خلال العام الماضي ما يقارب 10 ملايين درهم، وبذلك تكون التعاونية من أكثر الجهات الخاصة دعماً للقطاعات بالدولة عبر مساهمتها المجتمعية التي تعزز من تواجدها لخدمة المجتمع الإماراتي والمشاركة في دفع عجلة النمو والتطور.

حملات ترويجية

ولفت إلى أن التعاونية نفذت أكثر من 100 حملة ترويجية لتخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، ووصلت نسبة الخصومات فيها إلى أكثر من 75 %، وذلك ضمن برامجها التسويقية الجاذبة وذات القيمة العالية التي تعود بالفائدة على المساهمين والمستهلكين، وتطوير خدماتها، بما يسهم في تقديم الأفضل لهم وفق أحدث المعايير العالمية للحفاظ على التوازن في الأسواق المحلية، إضافة إلى دعم وخدمة المجتمع بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

توطين

وأكد أن التعاونية وضعت ضمن أولويات عام 2024 الاهتمام بملف التوطين بجانب تركيزها على خططها الاقتصادية ورؤيتها وأهدافها الخاصة بالتوسع والانتشار، وذلك عبر توفيرها فرص عمل للشباب الإماراتيين سواء الذكور أو الإناث، حيث خصصت لهم مسارات وظيفية واضحة ودقيقة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون مسألة توفير الوظائف للمواطنين واستقطاب أفضل الكوادر الوطنية والحفاظ عليها أولوية دائمة لديها، مبيناً أن نسبة التوطين وصلت في التعاونية إلى 33 %، كما وصل عدد المواطنين في التعاونية حتى نهاية العام الماضي إلى 329 مواطناً ومواطنة يشغلون وظائف قيادية وإدارية وغيرها من الوظائف الأخرى القابلة للتوطين.

وأشار إلى أن متجر وموقع التعاونية الإلكتروني الذكي تعامل مع 444.53 ألف طلب مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية خلال 2023، حيث وصل عدد توصيل الطلبات اليومي إلى 1218 طلباً، ووصل عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق التعاونية إلى ما يزيد على 341 ألف متعامل، لافتاً إلى أن المتجر الذكي يضم عشرات الآلاف من السلع المتنوعة، ويتم إدراج منتجات جديدة فيه وتحديثه بشكل دوري، وذلك في إطار سعيها لتوفير المنتجات وجعلها في متناول جميع المستهلكين، بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجزئة.

وحول قيمة الأسهم في الأسواق المالية وارتفاع أسعارها وتراجعها، قال إن هناك عوامل عدة لذلك، مشيراً إلى أنه حالياً يتم دراسة آليات معنية ووضع معايير عدة لتحسين أداء سهم التعاونية ليكون مؤثراً في السوق.

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