«لايت + إنتلجنت بيلدنج» اليوم في دبي بمشاركة 400 عارض

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق، اليوم، معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»؛ الفعالية الأبرز بالمنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، الذي يستمر حتى 18 يناير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 1000 علامة تجارية في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا البناء، حيث سيشغل المعرض ثلاث قاعات مع تسجيل نمو بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي.

وتمثل البيئة المبنية على نطاق أوسع ما يقرب من نسبة 40 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم، وفي تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية دبليو ريسيرتش 6، حيث يتم تقديم قطاع البناء الذكي كحل نوعي.

وستقام دورة عام 2024 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» تحت شعار: «المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني» بهدف تسليط الضوء أكثر على أهمية الإجراءات المسؤولة والمستدامة في قطاع البناء والإضاءة.

وستجمع قمة المباني الذكية، التي تعود للعام الثاني على التوالي بين أبرز المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات.

الإضاءة الحضرية

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر «ثينك لايت»، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، كما سيستكشف المؤتمر أيضاً عدة مجالات مثل: الإضاءة الحضرية والإجراءات المستدامة والفن والتكنولوجيا وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أيضاً فعالية «إن سبوت لايت» في الفترة من 17 إلى 18 يناير، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

وستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكاراً في هذا المجال، واستقبلت الجوائز 159 مشاركة ضمن عدة فئات وسيتم الإعلان عن الفائزين في 18 يناير.

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