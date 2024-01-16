«بالمز الرياضية» تفوز بعقدين بـ282.7 مليوناً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة بالمز الرياضية؛ إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها عقدين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 282.7 مليون درهم لفترة تعاقدية قدرها سنتان ونصف السنة، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الممتدة على مدار أكثر من 10 سنوات.

وأول هذه العقود بقيمة 68.2 مليون درهم فهو عبارة عن توسعة وامتداد للعقد الحالي مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ضمن برنامج الجوجيتسو المدرسي بإمارة أبوظبي، الذي انطلق منذ أكثر من 10 أعوام وحقق نجاحات كبيرة وأحدث مردوداً إيجابياً.

والعقد الثاني بقيمة 214 مليون درهم إعادة لإحياء برنامج الجوجيتسو المدرسي في المناطق الشمالية المنفذ خلال الفترة من 2017 وحتى بدايات 2020، وكان توقف بسبب جائحة كوفيد 19، ويعود هذا البرنامج بموجب العقد الجديد بصورة موسعة ليشمل 117 مدرسة.

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