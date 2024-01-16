شراكة بين صندوق خليفة وجمعية المشرف التعاونية لتمكين روّاد الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمعية المشرف التعاونية إطلاق شراكتهما الهادفة إلى تمكين روّاد وأصحاب الأعمال الطموحين عبر تقديم مجموعة من المزايا المخصصة لتطوير الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي للمشاريع.

ويمكن بموجب الشراكة يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على حسم من 25 إلى 50 % على رسوم تسجيل الموردين والمنتجات ومساحات عرض البضائع، ما يوفر تكلفة الحصول على المنتجات وعرضها كما تسهم الشراكة في تعزيز الاستقرار المالي لأصحاب الأعمال عن طريق تزويدهم فترة سداد مبكرة في 30 يوماً لضمان إدارة أفضل للتدفقات النقدية للشركات. ويمكن لرواد الأعمال أيضاً الاستفادة من حسم بنسبة 20 إلى 40 % على تأجير الأكشاك وتأجير المحال، حسب النشاط والأماكن المتاحة للإيجار.

وقالت علياء المزروعي، الرئيسة التنفيذية في صندوق خليفة، إن التعاون مع جمعية المشرف التعاونية يؤكد التزامنا المتواصل دعم المشاريع ومنظومة ريادة الأعمال الوطنية بالدولة، وذلك عبر توفير الحسوم على رسوم تسجيل الموردين والمنتجات ومساحات عرض البضائع، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المقدمة من جمعية المشرف التعاونية، هادفين بذلك إلى تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من تطوير أعمالهم وخفض التكاليف المترتبة عليهم ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.

وأكد خلف المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية أهمية الدور الوطني والاجتماعي للتعاونيات وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإماراتي، إذ تعد ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الأسواق وأحد المحركات الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز