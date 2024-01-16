سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4100 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.673 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.973 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و700.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و215.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 411.9 مليون سهم عبر تنفيذ 21.8 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4100 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4101.29 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.07 %.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 700 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي وصولاً إلى 700.31 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 41.2 مليون درهم، بنسبة 19 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 215.8 مليون درهم.

وقاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 15 سهماً بالسوق مرتفعاً 2 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «الأنصاري للخدمات المالية» 1.9 %، و«أمانات القابضة» 1.65 %، و«إمباور» 1.6 %، و«بي أتش أم كابيتال» 1.6 %، و«العربية للطيران» 1 %، و«ديوا» 0.8 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.3 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.5 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 54.96 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 46.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9777.67 نقطة، متراجعاً 0.14 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 213.7 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 142.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 103.2 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «جلفار» 14.9 %، و«رابكو للاستثمار» 14.2 %، و«الشارقة للأسمنت» 10.8 %، و«مجموعة أرام» 9.1 %، و«الجرافات البحرية» 6 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز