مركز دبي المالي العالمي و«جيرنسي» يسرعان وتيرة النمو الاقتصادي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونه مع Guernsey Finance، وهي مبادرة مالية وحكومية مشتركة تأسست لتعزيز قطاع الخدمات المالية في جيرنسي على المستوى الدولي، وذلك بهدف تعزيز النمو والابتكار ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بمستقبل القطاع المالي.

وبموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخراً في دبي من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وروبرت بليزانت، الرئيس التنفيذي لشركة Guernsey Finance، سيعمل بموجبها الطرفان بشكل تعاوني لتعزيز مستوى التطور في صناعة الخدمات المالية من خلال عقد الفعاليات الافتراضية والحضورية، والتي ستعمل على رعاية المواهب، وتسهم في دعم التبادل المعرفي والمعلوماتي.

وتهدف الاتفاقية على توطيد العلاقة بين المركزين الماليين العالميين وتعزيز الالتزام بدعم جهود التعاون على المستوى العالمي. كما تدعم الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين السلطتين القضائيتين وتحمي المستثمرين.

وعقب حفل التوقيع، ناقش الطرفان النمو المذهل المستمر الحاصل في الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، والفرص والتحديات العالمية التي تواجه كلا المركزين الماليين العالميين، وتم التعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمبادرات المستدامة في كل الولايات القضائية.

تتمتع Guernsey Finance بخبرة متينة في مجال تقديم خدمات إدارة الثروات المتخصصة وهي منطقة قضائية بارزة، حيث إن أكثر من 20 في المئة من الشركات المُدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية، لديها مقرات رئيسية تعمل في جيرنسي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: مع استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مجال التمويل المستدام في المنطقة، فإن هذه الاتفاقية مع Guernsey Finance ستعزز هدفنا المشترك المتمثل في إطلاق العنان للتدفقات الاستثمارية مع ضمان حماية المستثمرين.

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