«إن كيه تراستي» تتملك 17 % من أسهم «آيبيكس للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة آيبيكس للاستثمار أن شركة «إن كيه تراستي للاستثمارات التجارية» تمتلك الآن 17.168 % من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «آيبيكس» بعد الاستحواذ على 610 ملايين سهم من أسهم «آيبيكس».

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أوضحت الشركة أن ذلك جاء من خلال عملية نقل ملكية الأسهم من شركة «نيوتك إنفستمنت للتجارة العامة- شركة الشخص الواحد»، لافتة إلى أن «إن كيه تراستي للاستثمارات» هي مؤسسة فردية مرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مملوكة من قبل نورة محمد عقيل الخوري، زوجة رئيس مجلس الإدارة خليفة يوسف عبدالله خوري.

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