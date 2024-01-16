وسيم نصر الله رئيساً لـ«ناتيكسيس» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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عينت شركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز «Natixis» وسيم نصرالله رئيساً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. ويتولى وسيم مهامه بشكل مباشر من مقره في دبي، وسيعمل تحت إشراف أندرو بنتون، المدير التنفيذي ورئيس منطقة شمال أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وسيكون وسيم مسؤولاً عن دفع عجلة نمو ناتيكسيس في أسواق رئيسية بالمنطقة، وتعزيز نموذجها الفريد القائم على الشركات التابعة. وسيركز على دعم العملاء الحاليين والمتوقعين عبر المنطقة في تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، من خلال الاستفادة من موارد ناتيكسيس وخبرة مديري الاستثمار الخمسة عشر التابعين لها.

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