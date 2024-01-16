«عزيزي» تنجز 60 % من مشروع «عمبر»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إنجاز 60% من أعمال الإنشاء في مشروع عمبر بمنطقة الفرجان؛ إحدى المناطق التي تشهد نمواً مستمراً في دبي. ويتألف المشروع من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2024.

وتم الانتهاء من الأعمال الهيكليّة في مشروع عمبر بنسبة 100%، وشارفت أعمال الطابوق على الانتهاء بعد إنجاز 99% منها، بينما وصلت أعمال التكسية الداخلية إلى نسبة 98%، والهندسة الكهربائية والميكانيكية 51% توالياً، وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى 45% والبلاط 53%، والأعمال الخارجية إلى 2%، في حين تمّ إنجاز ما نسبته 90% من التشطيبات الإجمالية. ويعمل في المشروع الآن 290 عاملاً.

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