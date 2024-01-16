«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يطلق مسابقة «عرض الشركات الناشئة»

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلن «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024» عن تفاصيل مسابقة «عرض الشركات الناشئة»، التي تقام خلال المهرجان يومي 3 و4 فبراير في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة، والتي تشكل حدثاً محورياً يهدف إلى دعم وتشجيع الروح الريادية بين حضور المهرجان من مؤسسي الشركات الناشئة، لا سيما الشباب.

وتشهد المسابقة تنافس 12 رائد أعمال للفوز بالجوائز التي يبلغ مجموعها 200 ألف درهم ضمن أربعة مسارات تشمل «السياحة» و«الاقتصاد الإبداعي» و«الأثر المجتمعي» و«التكنولوجيا»، بواقع 50 ألف درهم للفائز في كل مسار، مجسدة واحداً من أهداف المهرجان، الذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، الرامية لتمكين الجيل القادم من صناع التغيير.

وحول الإعلان عن تفاصيل المسابقة، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «مع الاستعداد لإطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024، تواصل مسابقة عروض الشركات الناشئة المساهمة في دعم قطاع ريادة الأعمال، حيث تشكّل المسابقة محفزاً للابتكار ضمن منظومة (شراع)، مجسدة روح التعاون والتعلم والنمو، وأهدافنا الرامية لتوفير بيئة تساعد على ازدهار الأفكار، وفرص لتحقيق المشاريع الناشئة وتعزيز تقدم المشهد الريادي».

وتوفر المسابقة للشركات الناشئة المشاركة فرصة تقديم خططها، وترك بصمتها على المستثمرين والجمهور ولجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء، متيحة للفائز في كل مسار الحصول على منحة قدرها 50 ألف درهم، بدعم من الرعاة.

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