«إيكرس 2024» ينطلق غداً بمشاركة 93 شركة عقارية

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق صباح غدٍ بمركز إكسبو الشارقة، الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري – «إيكرس 2024» والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري في الإمارة، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 93 شركة ومطوراً عقارياً من داخل وخارج الدولة، يعرضون أكثر من 372 مشروعاً عقارياً تتنوع بين مشاريع من مختلف إمارات الدولة، إضافة لمشاريع من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجورجيا، وجمهورية مصر العربية، وتركيا، والمغرب إلى جانب العروض الحصرية التي ينفرد بها المعرض، والخصومات والتسهيلات بالدفع من المطور مباشرة يقدمها كبار المطورين العقاريين، وشركات الوساطة العقارية خلال فترة المعرض. وقد زادت مساحة المعرض هذا العام بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لاستيعاب زيادة الطلب من الشركات الراغبة بالمشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض العام الماضي.

ويعد المعرض ملتقى تفاعلياً، ومنصة يجتمع تحت سقفها جميع الأطراف والجهات العاملة في السوق العقاري لعرض أحدث المشاريع والفرص العقارية والاستثمارية، وعقد الصفقات، وتبادل الآراء والاقتراحات والخبرات حول تطوير مستوى السوق العقاري في الإمارة والدولة، والارتقاء به لمواصلة ازدهاره باعتباره قطاعاً محورياً للاقتصاد.

ويتوقع أن يسهم قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاص بتخفيض رسوم تسجيل المعاملات العقارية للمشاريع في إمارة الشارقة والتي ستنفذ خلال أيام المعرض فقط، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%، في زيادة نسبة الإقبال على المعرض واستقطاب عدد أكبر من الزوار والمستثمرين، كما أنه يسهم في تحفيز المطورين على عرض أحدث وأهم المشاريع الجديدة في المعرض، حيث يعد القرار أحد المبادرات التي تدعم مجتمع الأعمال، وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار.

ويتوقع أن يشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات، وإبرام الشراكات والصفقات العقارية والاستثمارية التي يزخر بها المعرض.

كما ينظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، بالتزامن مع المعرض الدورة الأولى لـ «ملتقى التحكيم العمراني»، والذي يهدف إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها بالمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

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