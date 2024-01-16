المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة «سي أم ايه سي جي أم»، للشحن البحري ومزودة الحلول اللوجستية البحرية والبرية والجوية، وشركة «إيكوشن»، مزودة الخدمات المبتكرة للحفاظ على التنوع البيئي البحري، إبرام اتفاقية إطارية للتعاون العلمي، يتم بموجبها تركيب 48 حاضنة للكائنات البحرية في ميناء خليفة.

وتم تصميم نماذج الحاضنات بشكل يضمن إعادة إحياء التنوع البيولوجي وإثراء الحياة البحرية في المناطق الساحلية والمرافئ البحرية، وهي عبارة عن هيكل مغمور في المياه يوفر موطناً آمناً يحافظ على الحياة البحرية. كما تم تصميم هذه النماذج خصيصاً لتكون ملجأً وأرضاً خصبة للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك والقشريات وغيرها من الأحياء البحرية اللازمة للحفاظ على سلامة المنظومة البيئية الساحلية، لا سيما في البيئات الأكثر عرضة للمخاطر والأضرار الناجمة عن النشاط البشري.

وسيتم تركيب الحاضنات في الميناء في الربع الأول من 2024 في محطة «سي أم ايه سي جي أم» في ميناء خليفة، قيد الإنشاء حالياً. وستستمر هذه المرحلة التجريبية لمدة خمسة أعوام، وستخضع للرصد والمراقبة.

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