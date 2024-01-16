«ألستوم» تعيّن داليا المثنّى عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً بمنطقة الخليج

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ألستوم» تعيين داليا المثنّى في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد للشركة في منطقة الخليج العربي (دولة الإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين).

تملك داليا المثنّى سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات التي ترتكز أولاً وأخيراً على العملاء في منطقة الخليج، حيث شغلت منصب رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات والرئيس العالمي للاستراتيجية والعمليات في أسواق «جنرال إلكتريك» العالمية، فضلاً عن منصبها السابق كالرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في منطقة الخليج. وأكاديميا، هي حائزة على الدكتوراه من جامعة «إمبريال كوليدج لندن» وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

وبحكم منصبها الجديد، ستضطلع داليا المثنّى بدور محوري في دفع عجلة النمو في الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز