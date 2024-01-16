«إيجلو» تختتم جولة تمويل بقيمة 36 مليون دولار

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت «إيجلو» (Igloo)، وهي شركة إقليمية متخصصة في مجال تكنولوجيا التأمين، أمس، اختتام جولة تمويل لما قبل السلسلة «سي» بقيمة 36 مليون دولار. وقادت شركة الاستثمار العالمية «يورازيو» هذا الاستثمار، من خلال صندوقها لتكنولوجيا التأمين المدعوم من شركة التأمين «بي إن بيه باريبا كارديف». وانضمت شركتا «أوبن سبيس» و«لا مايسون»، اللتان شاركتا سابقاً في جولة تمويل «إيجلو» من السلسلة «بي» و«بي+» إلى هذه الجولة، ما يؤكد على ثقتهما في الأسس القوية لعمل الشركة.

وتأتي هذه الجولة بعد 10 أشهر فحسب من جولة التمويل السابقة من السلسلة «بي+» لشركة «إيجلو» بقيادة صندوق «إنشو ريزيليانس إنفستمنت فاند 2» الذي تُديره شركة «بلو أورتشارد». وجمعت الشركة 100 مليون دولار . واختتمت جولة «إيجلو» للتمويل بتقييم ارتفع بنسبة 50 % مقارنةً بجولة السلسلة «بي+» في عام 2022، فيما تقترب الشركة من تحقيق الربحية في عام 2024.

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