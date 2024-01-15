خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارتها.. "باركن" تعيّن محمد آل علي رئيساً تنفيذياً لها

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس إدارة شركة "باركن" ش.م.ع "، خلال اجتماعه الأول برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، تعيين المهندس محمد عبدالله آل علي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 11 يناير 2024.

ويمتلك آل علي خبرة تزيد على 22 سنة، في مجال إدارة المشاريع والبنى التحتية مع التركيز القوي على المبادرات الصديقة للبيئة. كما يتمتع برؤية استراتيجية وتركيز على مستقبل التنقل الحضري، ودفع نمو باركن، والاستفادة من مكانتها الرائدة في السوق باعتبارها أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف السيارات مدفوعة الأجر في دبي.

شغل آل علي العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية في هيئة الطرق والمواصلات على مدى ستة عشر عاماً منذ انضمامه إلى الهيئة في عام 2007، وشغل منصب مدير إدارة مشاريع المواصلات العامة، كما تقلد مناصب عدة، وهي: مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ومدير إدارة المعرفة والابتكار، ومديراً لإدارة تشغيل الحافلات، شارك بدور رئيسي في قيادة الفريق التشغيلي لمنظومة النقل وإدارة الحركة المرورية لاستضافة حدث إكسبو 2020، ورئاسة فريق التشغيل لخدمة نقل الركاب خلال مؤتمر الأطراف COP28.

كما اكتسب قبل انضمامه إلى الهيئة خبرة تمتد لأكثر من 6 أعوام بمجال إدارة المشاريع في شركة (اتصالات من e&).

يذكر أن آل علي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية، وشهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في الشارقة. كما أنه عضو وممثل لهيئة الطرق والمواصلات في منظمة النقل العالمية المعروفة (UITP)، ويرأس مجموعة عمل التنقل التابعة للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن: "يشكل تعيين أول رئيس تنفيذي لشركة باركن محطة بالغة الأهمية في مسيرتنا، وهو شخصية قيادية تمتلك مؤهلات عالية وتتمتع بنظرة ثاقبة لمستقبل الشركة يدعمها التزام راسخ بالابتكار وتحقيق التميز، ونحن على ثقة أن هذه الخطوة ستقود الشركة نحو آفاق جديدة مليئة بالنجاح والتقدم.

وأضاف: "نتطلع للعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار نجاح الشركة عبر تعزيز خدماتها والاستمرار في تلبية متطلبات السوق المتطورة بما يتماشى مع مخططات النمو الطموحة لدبي".

من جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالله آل علي عن اعتزازه بهذا التكليف، وقال: "يشرفني أن اتولى مهام منصبي كرئيسٍ تنفيذي لشركة باركن، إلى جانب مجلس الإدارة، لاستدامة مسيرة نجاحها الممتد لثلاثة عقود. تحظى الشركة بتاريخ حافل من التكيّف مع المتغيرات وقدر كبير من المرونة لدفع عجلة الابتكار، و سنعمل على تعزيز جهودنا لمواصلة الازدهار في السنوات القادمة وتحقيق إنجازات جديدة وضمان الحفاظ على مكانة باركن الرائدة في السوق محلياً وعالمياً، مع نخبة من المتمرسين، ووفق استراتيجية نمو قوية وطموحة تتوافق مع خطط نمو المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر في تاريخ 29 ديسمبر 2023، القانون رقم 30 لعام 2023، بشأن تأسيس شركة باركن كشركة مساهمة عامة.

وفي تاريخ 31 ديسمبر 2023، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم 121 لسنة 2023 بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة باركن ش.م.ع، برئاسة أحمد هاشم بهروزيان وعضوية كلٍ من: أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبد الرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، و الاستاذ الدكتور علوي الشيخ علي ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري.

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