طيران الإمارات و"أزول" البرازيلية توسعان الشراكة لتقديم مزايا الولاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات والناقلة البرازيلية "أزول" ترقية شراكتهما إلى آفاق جديدة، وذلك بإتاحة عروض برنامجي مكافأة الولاء لعملائهما. وأصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات وبرنامج المسافر الدائم TudoAzul كسب الأميال واستبدالها عبر شبكة مشتركة تغطي أكثر من 290 وجهة حول العالم. وكانت الناقلتان في أبرمتا اتفاقية شراكة الرمز في عام 2021 لتزويد العملاء باتصال معزز من/ إلى ثماني مدن في البرازيل إلى شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "يسعدنا الإعلان عن شراكة جديدة مع أزول، أكبر ناقلة في البرازيل، وإتاحة المجال أمام أعضاء سكاي واردز لكسب مزيد من الأميال أثناء سفرهم لاستكشاف مئات المدن في جميع أنحاء البرازيل وأميركا الجنوبية. كما يمكن لأعضاء برنامج أزول أيضاً كسب واستبدال الأميال عند سفرهم من وإلى أكثر من 130 وجهة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية. ونحن نتطلع إلى بداية شراكة مجزية وفتح مزايا رائعة لأعضاء برنامجنا".

وقالت كريستينا يوشيدا، مديرة برنامج الولاء والإيرادات الإضافية في أزول: "شراكتنا مع طيران الإمارات، الشهيرة عالمياً بتميزها في المنتجات والخدمات، تعني إنجازاً كبيراً في مهمتنا المتمثلة بتوفير تجارب لا تنسى لعملائنا، ذلك أننا نعمل على توسيع وجهات أزول وتعزيز التزامنا ببرنامج الولاء الذي يقدم أفضل الخيارات للأعضاء".

مزيد من الفرص لكسب وإنفاق الأميال

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، كسب الأميال عند سفرهم عبر شبكة أزول، التي تغطي أكثر من 150 وجهة. ويكسب أعضاء البرنامج ما يصل إلى ميل سكاي واردز واحد لكل ميل طيران في الدرجة السياحية، وما يصل إلى 1.5 ميل سكاي واردز لكل ميل طيران في درجة الأعمال. ويمكن للأعضاء أيضاً استبدال أميالهم مقابل رحلات في الدرجة السياحية على emirates.com (بدءاً من 8000 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط) ودرجة الأعمال (بدءاً من 17500 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط).

وتتيح الشراكة أمام أعضاء برنامج "تودو أزول TudoAzul" أيضاً كسب أميال عند سفرهم عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، التي تغطي أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست، والاستمتاع برحلات مكافأة في الدرجتين السياحية والأعمال مع طيران الإمارات.

ربط البرازيل بالعالم

تشغل طيران الإمارات حالياً خدمة يومية بطائرة A380 إلى ساو باولو، وخدمة يومية بطائرة بوينج 777-300ER بين دبي وريو دي جانيرو، وبين الأخيرة والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتسمح اتفاقية المشاركة بالرمز بين طيران الإمارات وأزول للعملاء السفر من/ إلى كلٍ من ريو دي جانيرو، بيليم، بيلو هوريزونتي، كويابا، وكورتيبا (قرطبة)، غوازيرو دو نورتي، بورتو أليغري، ريسيفي، وذلك على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات من/ إلى ساو باولو إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة. كما يمكن لعملاء أزول الذين يسافرون عبر دبي إلى وجهات أخرى الوصول إلى عدة مدن على رحلات طيران الإمارات.

برنامج الولاء الأشهر

يزيد عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على 30 مليوناً حول العالم. ويقدم برنامج الولاء أربع فئات عضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، ولكل فئة امتيازات حصرية، بما في ذلك: دخول صالات المطار، ترقية الرحلة، أولوية إنهاء الإجراءات والصعود إلى الطائرة، اختيار المقعد مجاناً، وزن أمتعة إضافي، وعروض خاصة (نقد+ أميال)، وخدمة إنترنت لاسلكي Wi-Fi مجاناً على متن الطائرة.

ويرتبط سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، مع مئات من شركاء العلامات التجارية، بما في ذلك شركاء الطيران والفنادق والمؤسسات المالية والتجزئة ونمط الحياة. وأطلق البرنامج مؤخراً متجراً شاملاً للأعضاء Skywards Living ليتعرفوا على كيفية كسب الأميال وإنفاقها كل يوم، وفي كل مكان، مع أكثر من 3000 شريك في مجال البيع بالتجزئة وأسلوب الحياة وتأجير السيارات، والوصول إلى نحو مليوني فندق عبر شركاء السفر حول العالم.

جوائز عالمية

نال برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، أكثر من 50 جائزة منذ إطلاقه. وحصل البرنامج مؤخراً على جائزة "أفضل قدرة على الكسب والإنفاق" في حفل جوائز المسافر الدائم لعام 2023، وجائزة "برنامج المكافآت الرائد عالمياً في حفل جوائز السفر العالمية المرموقة 2023، وهي الجائزة التي استأثر بها البرنامج في الأعوام العشرة الماضية من أصل 12 عاماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز