معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج» ينطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق غداً الثلاثاء معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، للانعقاد والذي ينعقد في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 1000 علامة تجارية في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا البناء، حيث سيشغل المعرض ثلاث قاعات مع تسجيل نمو بنسبة 75% في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي.

وتمثل البيئة المبنية على نطاق أوسع ما يقرب من نسبة 40% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم، وفي تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية دبليو ريسيرتش 6، حيث يتم تقديم قطاع البناء الذكي كحل نوعي.

وستقام دورة عام 2024 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني" بهدف تسليط الضوء أكثر على أهمية الإجراءات المسؤولة والمستدامة في قطاع البناء والإضاءة.

وقال عبد المحسن، مدير إدارة المعرض: "تقام فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست خلال فترة مثالية، حيث يؤدي الطلب المتزايد على تحسين كفاءة الطاقة والأداء الأمثل في البيئة المبنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دفع التوسع السريع لسوق المباني الذكية في المنطقة."

وأضاف: "يعد المعرض منصة مثالية لمناقشة أحدث التوجهات والحلول والفرص في القطاع نظراً لاعتباره مركزًا للابتكار والتعاون".

وستجمع قمة المباني الذكية، التي تعود للعام الثاني على التوالي بين أبرز المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات، كما ستستكشف القمة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيف تعمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

كما ستتاح أمام الحضور الفرصة للاستماع إلى رؤى من قبل نخبة من أبرز المتحدثين بمن فيهم كل من: الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وأميرة أيوب، رئيس برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والدكتور هاربيت سيث، رئيس قسم الهندسة المعمارية لجامعة هيريوت وات في دبي وفايق حدادين، مدير أول التطوير لدى شركة إعمار، وستتضمن القمة أيضًا خطابًا رئيسيًا حصريًا يلقيه سيونج إيك أوه، المدير العام لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سيول - كوريا الجنوبية، والذي سيناقش الجوانب الرئيسية لإحداث ثورة في المدن من خلال الهندسة المعمارية المبتكرة.

وسيتم افتتاح فعاليات قمة المباني الذكية بجلسة نقاش بعنوان: "الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والطريق إلى المباني الذكية المستدامة" مع موضوعات أخرى بما في ذلك "الكشف عن مشاريع جيجا في المملكة العربية السعودية: ريادة المناظر الطبيعية الحضرية المستقبلية" و"إعداد المستقبل الصحيح لصناعة المنازل الذكية".

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر "ثينك لايت"، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، كما سيستكشف المؤتمر أيضاً عدة مجالات مثل: الإضاءة الحضرية والإجراءات المستدامة والفن والتكنولوجيا وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين في مؤتمر ثينك لايت كلاً من: إميليو هيرنانديز، العضو المؤسس لتحالف الإضاءة الخضراء؛ ودوروثي دي ستيفانو، خبيرة استراتيجية إبداعية ومؤسسة ومديرة شركة مولتن إميرسف آرت؛ وأندرو بيسيل، رئيس جمعية الضوء والإضاءة (SLL) والشريك في شركة ريدج آند بارتنرز إل إل بي، المملكة المتحدة؛ وتابيو روزينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة بويت سوفت وير ومؤسس مجموعة تصميم الإضاءة؛ وأندريا هارترانفت، مدير الرابطة الدولية لمصممي الإضاءة هارترانفت لايتينج ديزاين.

كما سيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أيضًا فعالية "إن سبوت لايت" في الفترة من 17 إلى 18 يناير، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

وستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكارًا وموهبة في هذا المجال، حيث استقبلت الجوائز لحد الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: " أفضل مشروع في العام" و"أفضل منتج في العام" و"أفضل شريك العام"، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وسيتم تحكيم الجوائز من قبل لجنة مؤلفة من نخبة من أبرز الحكام الدوليين والقادة المحترمين في مجالهم.

وسيشغل معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 ثلاث قاعات عرض، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

ويتم تنظيم معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

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