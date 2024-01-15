«ديار» تُطلق «روزاليا ريزيدنسز» في مجتمع الفرجان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ديار للتطوير، المدرجة بسوق دبي المالي والعاملة في مجال التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، إطلاق مشروع «روزاليا ريزيدنسز»، البرج السكني في مجتمع الفرجان في دبي.

وينضمّ مشروع «روزاليا ريزيدنسز» إلى مشروعَين أطلقتهما شركة «ديار» في مجتمع الفرجان، أوّلهما مشروع «أماليا ريزيدنسز» الذي أُطلق عام 2022 وتمّ بيع جميع وحداته.

أمّا المشروع الثاني، فهو «ميلينيوم تاليا ريزيدنسز» الذي يضمّ شققًا فندقية مفروشة فاخرة تتولّى إدارتها فنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، ويُسجّل بدوره مبيعات قويّة. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بـ 300 مليون درهم إماراتي.

ويوفر مشروع «روزاليا ريزيدنسز» وحدات سكنية متنوّعة وملائمة للعائلات، تتألف من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، مُحاطة بمناظر طبيعية وأجواء هادئة. ويشغل المشروع موقعًا مركزيًا مقابل محطّة مترو ديسكفري جاردنز 2، ما يُتيح للضيوف الوصول بسهولة إلى مختلف المناطق الحيوية في دبي. كما يقع بالقرب من نوادي الغولف، ومجمّعات التسوّق، والمطاعم والفنادق الفاخرة، إلى جانب متاجر التجزئة والوجهات الترفيهية.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يأتي مشروع «روزاليا ريزيدنسز» الجديد ليشهد على التزامنا بتطوير مجتمع الفرجان التي تُعتَبر من الأحياء السكنية الحيوية، ونحن على يقين بأنّ «روزاليا ريزيدنسز» سيُصبح الوجهة المفضّلة لدى المستثمرين والسكّان، بفضل ما يمتلكه من مرافق حيوية استثنائية وعالية الجودة، ترفع السقف في مجال معايير الراحة وأسلوب الحياة في المجتمع".

ويشمل مشروع «روزاليا ريزيدنسز» تسعة طوابق سكنية وجادة لمتاجر التجزئة في الطابق الأرضي. وتتميّز الشقق السكنية بديكور أنيق وألوان هادئة، إلى جانب مطبخ مجهّز بأحدث الأجهزة الكهربائية.

ويستفيد المقيمون في «روزاليا ريزيدنسز» من خدمات ترفيهية ومرافق عديدة، تشمل حديقة سبلاش المائية، ومسبحًا، وجاكوزي، إلى جانب نادٍ رياضي وقاعدة متعدّدة الاستخدامات ورُكن خاص للشواء.

ويضمّ المشروع 117 وحدة سكنية تُتيح للعملاء الذين يبحثون عن شراء شقّة سكنية العديد من الخيارات المختلفة، بدءًا من الشقق المؤلّفة من غرفة نوم واحدة والتي تتراوح مساحتها بين 774 و 1178 قدمًا مربّعا. أمّا الشقق المؤلّفة من غرفتَي نوم فتتراوح مساحتها بين 1208 و1731 قدمًا مربّعا، بينما الشقق المؤلّفة من ثلاث غرف نوم تبلغ مساحتها 1743 قدمًا مربّعا.

وقال ناصر الدين علي عامر، نائب رئيس المبيعات في شركة ديار للتطوير: "يشهد مشروع «روزاليا ريزيدنسز» على سمعة «ديار» المرموقة في مجال إنشاء مجمّعات سكنية استثنائية في دبي، ويمتاز بالسمات التي باتت مرادفة لاسم «ديار» إن كان من ناحية الجودة العالية أو التصميم الجميل أو مراعاة أدقّ التفاصيل". وتابع قائلًا: "يُقدّم مشروع «روزاليا ريزيدنسز» تجربة سكن مميّزة لجميع المقيمين فيه، بأسعار مميّزة، خاصة وأنّنا سنُقدّم عروضًا ترويجية بمناسبة إطلاق المشروع، إلى جانب خطّة مرنة للدفع بالتقسيط. ونتطلّع قدمًا إلى لمس إقبال العملاء الكرام على هذا المشروع المميّز. وكما هو حال جميع مشاريعنا، تلتزم شركة «ديار» بتسليم مشروع «روزاليا ريزيدنسز» ضمن الجدول الزمني المحدّد ووفقًا لأعلى المعايير، على أن نُطلع المالكين أوّل بأوّل على آخر المستجدّات".

وانطلقت أعمال البناء في شهر ديسمبر 2023. ومن المرتقب إنجاز المشروع في الربع الثالث من 2025.

ويحظى المشروع بموقع مركزي في الفرجان بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من وسائل النقل العام، ويسهل الوصول منه إلى الأحياء التجارية وأهمّ المعالم السياحية في دبي.

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