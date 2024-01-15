11000 وحدة سكنية دخلت مرحلة الإنشاءات بأبوظبي 2023

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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دخلت 11000 وحدة سكنية جديدة مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية إلى الأعمال الإنشائية إلى جانب قرابة 400 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية وفق رصد للوائح المشاريع المعلنة من قبل المطورين عبر 36 مشروعاً قاموا بتسجيلها عقارياً خلال العام 2023.

وأوضحت بيانات المشاريع بأن جزيرة «ياس» حازت أكبر عدد من الوحدات الجديدة المسجلة تحت الإنشاء بحوالي 3380 وحدة ضمن عدة مشاريع كان أكبرها مشروع «جاردينيا» المطور في جزيرة «ياس» والذي يضم 2434 وحدة.

كما شملت الوحدات الجديدة مشروع «سي لافي» الذي تطوره شركة «ناين يارد» لإنشاء 668 وحدة إلى جانب المساحة التجارية، إلى جانب مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة «ياس» وكان أحدث مشاريعها هو مشروع «مياس ات» في جزيرة ياس لتوفير 258 وحدة، بينما ضمت أيضاً مرحلة جديدة لإنشاء 20 وحدة سكنية في مشروع «ياس إيكرز».

واجهة ياس

وضمت مشاريع الأراضي التي دخلت التطوير في الجزيرة مشروعين رئيسيين هما مشروع واجهة «ياس المائية الشمالية» متضمناً مساحات أراض تجارية تتجاوز مساحتها 86.1 ألف متر مربع، إلى جانب أراض متعددة الاستخدامات بمساحة إجمالية تتجاوز 19.1 ألف متر مربع، بينما يتضمن مشروع الواجهة الجنوبية مساحات تجارية تتجاوز 52.9 ألف متر مربع، إلى جانب 24.5 ألف متر مربع للاستخدامات المتعددة هذا بخلاف المساحات المخصصة للمرافق والخدمات.

جزيرة السعديات

بدورها اختصت «جزيرة السعديات» بما يتجاوز 2700 وحدة سكنية عبر 13 مشروعاً رئيسياً كان أحدثها من حيث الإطلاق مشروع «نوبو ريسدنز» الذي تطوره شركة الدار العقارية في جزيرة السعديات بمرحلتيه الأولى والثانية لإنشاء 88 وحدة سكنية فاخرة، فيما كان أكبر المشاريع المسجلة تحت الإنشاء مشروع «السدر» لتوفير 619 وحدة سكنية إلى جانب مشروع قرية «الحد سان رايز» والذي تطوره شركة «السعديات للتطوير» لتوفير 564 وحدة عقارية، إلى جانب مشروع «قرية الحد سن ست» بحوالي 332 وحدة ومشروع «منارة ليفنج» لتطوير 273 وحدة سكنية.

وضم مشروع «ذا سورس» تطوير 204 وحدات سكنية إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية ومشروع «أبراج أجوان» 242 وحدة، وهناك أيضاً مشروع «اثر» لتطوير 173 وحدة سكنية، بينما يتضمن مشروع «ذا سورس ريسدنس» توفير 148 وحدة عقارية، إلى جانب مشروع «بلوم أرجان» مسجلاً 134 وحدة، ثم مشروع «مرجان» السعديات، والذي يضم 60 فيلا، فيما يوفر مشروع «سي 3 جاردن» والذي تطوره شركة «بوطينة» 54 وحدة.

جزيرة الريم

أما على صعيد المشاريع في جزيرة «الريم» فكان أكبرها مرحلة جديدة للتطوير من مشروع «ريم هيلز» لتوفير 984 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً، كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة 4 مشاريع ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة «A» و171 وحدة في المرحلة «B» و240 فيلا في المرحلة «C»، إلى جانب مساحات أراض تجارية في المرحلة «D»، ومشروع «ريناد» الذي تطوره شركة «تايجر العقارية» لتوفير 265 وحدة.

ووفق اللائحة أيضاً توزعت المشاريع الأخرى جغرافياً داخل أبوظبي بمقدمتها مشروع «ريمان ليفنج» لتوفير 630 وحدة سكنية إلى جانب 1088 متراً مربعاً مخصصة للأنشطة التجارية ضمت لائحة التسجيل مشاريع سكنية مثل مشروع قرية «هيدرا» في منطقة «الريف» متضمناً 582 وحدة وأيضاً دخول المرحلة الثالثة من مشروع «الريمان 2» عملية الإنشاءات في منطقة الشامخة بأبوظبي لتوفير 557 وحدة سكنية، إضافة لتسجيل مشروع «ريمان ليفينج 2» في منطقة الشامخة، والذي تطوره شركة «الدار العقارية» لتوفير 428 وحدة.

جزيرة رمحان

وضمت لائحة المشاريع المسجلة أيضاً مشروع «بلوم ليفنج كساريس» الذي تطوره شركة «ديستركت العقارية» لتوفير 392 وحدة عقارية تلاه المرحلة الأولى ضمن التطوير العام في جزيرة «رمحان»، وتتضمن تلك المرحلة 356 وحدة إلى جانب مشروع للفلل السكنية بالجزيرة أيضاً يوفر 234 وحدة، كما تم تسجيل مشروع لتطوير الأراضي بالمنطقة «د» في مشروع «ذا فيليجز» التي تطوره «براري عين الفايضة» في مدينة العين لتوفير 184.1 ألف متر مربع للوحدات السكنية، بينما تضمن مشروع «حدائق الجرف» الذي تطوره شركة «إمكان» إنشاء 61 وحدة سكنية.

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