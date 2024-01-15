«الخليج للاستثمارات الإسلامية» تستحوذ على حصة بشركة «العبير»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الخليج للاستثمارات الإسلامية، شركة الاستثمار العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن استثمار في شركة العبير الطبية السعودية، بقيمة 160 مليون دولار.

واستحوذت الشركة على حصة أقلية في شركة العبير، والتي يتواجد لها فروع في مكة وجدة والرياض، في خطوة ستسهم في توسّع الشركة في مدن جديدة.

وبحسب وكالة بلومبيرغ فإنَّ الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها تخطط لاستثمار نحو مليار دولار خلال الـ 12 شهراً المقبلة بالولايات المتحدة والهند والخليج العربي.

وتدير «العبير» حوالي 50 منشأة للرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والصيدليات والعيادات في السعودية والخليج.

وقالت بلومبيرغ إنَّ شركة الخليج للاستثمارات الإسلامية تشرف على أصول بقيمة حوالي 4 مليارات دولار، وأبرمت صفقة بقيمة 600 مليون دولار في 2021 للاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 70 % في عيادات المسواك لطب الأسنان، أكبر مزود لرعاية الأسنان والأمراض الجلدية في السعودية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز