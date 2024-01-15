55 ألف سائح نيبالي إلى الإمارات في 2023

المصدر: دبي - البيان

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بلغ عدد سائحي جمهورية نيبال، الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، إلى دولة الإمارات، نحو 55,618 شخصاً في سنة 2023، وفقاً لبيانات إدارة الهجرة النيبالية.

وكانت أكثر الوجهات جاذبية للسائحين النيباليين، بحسب البيانات، الهند في المرتبة الأولى، وتأتي بعدها الإمارات، ثم تايلاند.

وخلال 2023، سافر 204,518 نيباليّاً إلى الخارج سائحين. وبلغ عدد السائحين إلى الهند 71,698 نيباليّاً، بينما زار تايلاند نحو 21,260 ، وبلغ عدد السائحين إلى الصين 6,093، و 5,801 زاروا أستراليا.

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