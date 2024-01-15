الاتحاد للطيران تستقبل 2024 بعروض جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفالاً بالعام الجديد، تقدّم الاتحاد للطيران، عروضاً رائعة مدة محدودة على وجهات مختارة للمسافرين الذين يخططون لرحلتهم الأولى لسنة 2024. وفي الفترة حتى 18 الشهر الجاري، يمكن للضيوف الاستمتاع بعروض خاصة مثيرة عبر شبكة الاتحاد للطيران للسفر في الفترة من 23 الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

ويمكن حجز تذاكر إلى لشبونة وكوبنهاغن ابتداءً من 2,595 درهماً في الدرجة الاقتصادية و12,995 درهماً في درجة الأعمال.

وتقدم ميونيخ ترحيباً غنياً بالثقافة في ألمانيا، وتبدأ أسعار التذاكر على درجة الأعمال من 12,995 درهماً، ويمكن للباحثين عن عطلة هادئة أو عن المغامرات في آسيا الاستفادة من عروض تبدأ من 895 درهماً إلى كوزيكود في الدرجة السياحية، و2495 درهماً إلى كوالالمبور وبانكوك، و4995 درهماً إلى أوساكا، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال من 8995 درهماً، أما المسافرون المتجهون لاستكشاف أماكن جديدة في الولايات المتحدة، فبإمكانهم حجز تذاكرهم إلى بوسطن بأسعار من 3895 درهماً في الدرجة السياحية و19995 درهماً في درجة الأعمال، ومن المقرر أن تبدأ الخدمات إلى المدينة في 31 مارس 2024.

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