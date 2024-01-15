«رُوّاد» تطلق «سفراء الريادة» لتأهيل موظفي حكومة الشارقة في الإرشاد الريادي

المصدر: الشارقة – البيان

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تنطلق صباح اليوم سلسلة الورش التدريبية والتأهيلية التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ضمن النسخة الثانية من برنامج الإرشاد الريادي لموظفي حكومة الشارقة «سفراء الريادة»، المستند إلى مناهج كلية لندن للاقتصاد «LSE» في ريادة الأعمال، وستعقد الورش بمشاركة 25 موظفًا وموظفة، وذلك خلال الفترة الصباحية، على مدى أسبوعين، وبواقع ثمانية أيام تدريبية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» بالتكليف، يأتي تنظيم مؤسسة «رُوّاد» للنسخة الثانية من البرنامج، استكمالًا للنجاح النوعي الذي حققته النسخة الأولى عام 2023، وشهدت تخريج 12 موظفًا وموظفة، يمثلون عدة جهات حكومية في الشارقة، بعد حصولهم على المهارات والمعارف المؤهلة لتقديم الإرشاد الريادي، ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال في مجتمع إمارة الشارقة، وأيضًا في البيئة الوظيفية التي يعمل بها المتدرب، لافتًا إلى أن البرنامج ينفرد بكونه الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتخصص في إعداد الكفاءات الحكومية المتخصصة في الإرشاد الريادي.

وأوضحت أن المؤسسة أنهت تحضيراتها لاستقبال موظفي وموظفات حكومة الشارقة، والذين سينخرطون في سلسلة الورش التي تشمل 8 ورش عمل، تعمل على تطوير أدوات ومهارات الإرشاد الريادي للمشاركين، وتصحبها العديد من الحلقات النقاشية والتطبيقات والتمارين العملية، والمهام التدريبية الجماعية، والحالات الدراسية، ومحاكاة جلسات الإرشاد الريادي، قبل أن يقوم كل متدرب بإعداد وإنجاز مشروع التخرج الخاص به في تنمية مهارات الإرشادات .

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