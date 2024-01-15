مذكرة تفاهم بين «سيدات أعمال عجمان» وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال

المصدر: عجمان - وام

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وقع مجلس سيدات أعمال عجمان، مذكرة تفاهم، مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال، وتنظيم مبادرات وبرامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير مهارات صاحبات الأعمال والنساء الرياديات.

وقع المذكرة، في مجلس الصفيا بعجمان، د. آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ود. شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وبحضور مريم المعمري الأمينة العامة لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بعجمان، ومنى المطروشي، ووفاء الشامسي عضوتي مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبير الفرج مديرة مجلس سيدات أعمال عجمان.

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