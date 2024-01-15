«السياحة التراثية».. فرص واعدة قوية في الإمارات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد جاسم الشحي، المدير العام لمخيم المرموم، أن السياحة التراثية في الإمارات تعد قوة ناعمة تستقطب ملايين السياح سنوياً إلى الدولة، مشيراً إلى الغنى والتنوع الذي تتميز به تجربة السياحة التراثية والثقافية في الإمارات بفضل تكامل عناصرها، بدءاً من المعالم والمواقع الأثرية والتراثية، مروراً بعشرات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية ذات الطابع العالمي التي تستضيفها الدولة سنوياً، وصولاً إلى عشرات الأماكن السياحية والتراثية التي تزخر بها الدولة.

وأكد لـ«البيان» أن سياحة التراث الثقافي في الإمارات تحمل الكثير من الآمال وفرص النمو الواعدة في المستقبل، خصوصاً أنها باتت تمثل أحد أبرز عناصر القوة الناعمة للدولة، وتحظى بكل أشكال الرعاية والدعم الرسمي، إضافة إلى طبيعة دولة الإمارات التي شكلت حالة عالمية فريدة من نوعها في التسامح واحتضان مختلف شعوب وثقافات العالم، ضمن بيئة مثالية من التعايش وتقبل الآخر.

فعاليات وبرامج

وأوضح أن واحة «المرموم»، وهي محمية طبيعية، تعتزم إطلاق فعاليات الافتتاح الرسمي لتجربة المرموم البدوية تحت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والعديد من الجهات المختصة، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الافتتاح سيتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التراثية التي باتت تستقطب الزوار من أنحاء العالم ليتعرفوا إلى ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا الإماراتية الأصيلة.

وأشار الشحي إلى أن التجربة البدوية بواحة المرموم تأسست لتقدم تجربة واقعية عن الحياة البدوية الأصيلة بطريقة تعرض جوهر الثقافة الإماراتية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة التي تستقطب السياح، وتحظى باهتمامهم، وتعتبر ملاذاً آمناً للأسر والعائلات الباحثة عن الخصوصية الكاملة خلال استمتاعها بقضاء أوقات في البر.

وأوضح أن التجربة تقدم الطعام الإماراتي التقليدي والعربي بمختلف أنواعه لزوار الواحة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات، مثل نقوشات الحناء، وركوب الخيل والجمال، والسفاري الذي يتيح للزائر فرصة التعرف إلى الحياة البرية، فضلاً عن رقصة اليولة والكثير من العروض الحية.

وجهة شتوية مميزة

وقال إن المخيم يعتبر وجهة شتوية مميزة، كما يهدف إلى التشجيع على الحفاظ على النظام البيئي الصحراوي، وترسيخ الثقافة التراثية في نفوس الأجيال وتعريف السياح بها، وتضم 20 خيمة تراثية، و10 قباب زجاجية تضم أحواض سباحة، لافتاً إلى أنه تم زراعة 1000 شجرة غاف في المنطقة لتعزيز استدامة البيئة.

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