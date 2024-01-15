49 فعالية بإكسبو الشارقة في 2024.. و2.5 مليون زائر متوقع

المصدر: الشارقة - وام

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كشف إكسبو الشارقة عن أجندة فعالياته لعام 2024 التي تضم 49 حدثاً بين معارض ومهرجانات تقام بمقره الرئيسي بالشارقة، والمراكز التابعة له بخورفكان والذيد. ويواصل المركز بذاك دوره الريادي في تعزيز نمو صناعة المعارض بالشارقة، وتوفير أحدث المنصات لمواكبة متطلبات المشهد الاقتصادي وخدمة مجتمع الأعمال والحركة التجارية والصناعية والسياحية والثقافية في الإمارة، وزيادة فرص تنويع اقتصادها وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشتمل أجندة العام على مجموعة من أبرز المعارض المحلية والإقليمية والدولية، مثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الشارقة العقاري «إيكرس»، وليالي رمضان، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، والمعرض الوطني للتوظيف، وغيرها من المعارض التي تستفيد منها قطاعات رئيسية.

وأكد عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة إكسبو الشارقة، في تصريح لـ«وام»، أن ما حققته صناعة المعارض والمؤتمرات بالإمارات من مكاسب للقطاعات الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة تزيد من أهمية ومكانة المعارض التي ينظمها إكسبو الشارقة ودورها في تجسيد الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز النمو المستدام وتشجيع التنوع الاقتصادي وترسيخ عوامل النهضة الشاملة التي تجعل الإمارة وجهة تجارية وصناعية وسياحية تنافسية عالية المستوى.

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ «وام» إلى أن إكسبو الشارقة عوّد المشهد الاقتصادي في الإمارات والمنطقة على الزخم الكبير في فعالياته التي يراعي تنظيمها بنهج دقيق بحيث توازن بين ما يهم مختلف الشرائح من المعارض النوعية لتضم الجوانب العقارية والصناعية وتجارة التجزئة والمنتديات الحكومية ومعارض الكتاب والفنون، وهو تنوع كبير يسهم في تحقق زيادة في زوار المركز تتجاوز 2.5 مليون زائر سنوياً، مؤكداً أن استراتيجية المركز في إعداد أجندة فعالياته تعتمد على تنظيم واستضافة المعارض التي تلبي احتياجات السوق ومجتمع الأعمال، وتساهم في الارتقاء بالأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات واختيار الأحداث التي تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الشارقة، وتبرز مساهمة القطاع التجاري والصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

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