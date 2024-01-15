115.4 ملياراً القيمة السوقية لشركات العقار المدرجة بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت رسملة 6 شركات عقارات مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية، نحو 115.4 مليار درهم مع منتصف الشهر الأول من العام الجديد 2024، فيما يتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط السوق لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات المقبلة.

ووفق رصد لـ«البيان»، فقد استحوذت الشركات العقارية الست المُدرجة على نحو 16.5% من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي والبالغة 700 مليار درهم مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدرت شركة إعمار العقارية القيمة السوقية مع وصولها إلى 68.8 مليار درهم بما يعادل 9.8% من رسملة سوق دبي، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة سوقية 27.96 مليار درهم وبحصة 4%، ثم «مجموعة تيكوم» بنحو 13.65 مليار درهم تمثل 2% من إجمالي رسملة السوق.

ووصلت القيمة السوقية لشركة ديار للتطوير لنحو 3.1 مليارات درهم تعادل حصة بنحو 0.44%، ثم شركة الاتحاد العقارية بقيمة سوقية 1.3 مليار درهم، و«المزايا القابضة» بـ654.4 مليون درهم.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت «الأنصاري للخدمات المالية» و«تاكسي دبي».

ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 21.7% خلال العام الماضي، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام 2022 وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات 2023، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات 2022 إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز