زخم شراء عقارات دبي مستمر والسوق سيشهد مستويات بيع أعلى في 2024

المصدر: دبي – البيان

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أفادت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً، بأن 2023 كان عاماً استثنائياً على جميع المستويات للقطاع العقاري في دبي مع تجاوز المبيعات نحو 401.6 مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخ السوق العقاري في الإمارة، علاوة على تسجيل أكبر صفقات بيع الأراضي والشقق على الإطلاق.

وقالت «دبليو كابيتال» في تقرير لها، إن السوق العقاري في دبي سلك مساراً صاعداً منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، وأخيراً 401 مليار درهم في العام الماضي، استناداً إلى البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف التقرير، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت بنحو 5 مرات في العام الماضي، قياساً على عام 2020، في إشارة على الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالمياً كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشف التقرير، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 32 % على أساس سنوي في عام 2023 إلى نحو 129 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخياً، مقارنة مع 97.45 ألف مبايعة بالعام 2022.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات + الرهون + الهبات) ارتفعت في 2023 بنحو 5 % إلى 554.7 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2023 بأكثر من 38 % على أساس سنوي إلى 169 ألفاً و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفاً و658 تصرفاً عقارياً في 2022.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 121 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 32.65 مليار درهم عبر 7460 صفقة.

أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3 % على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 109 مليارات درهم.

شهر قياسي

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تربع نوفمبر الماضي، على صدارة أشهر العام من حيث قيمة المبيعات، والتي بلغت 42 مليار درهم، أعلى قيمة شهرية لصفقات البيع العقارية تاريخياً عبر 12150 صفقة، يليه أكتوبر بـ 39.2 مليار درهم عبر 11910صفقات، ثم سبتمبر بـ 37.8 مليار درهم عبر 13595 صفقة، ثم يوليو الذي حقق مبيعات بلغت 37.6 مليار درهم عبر 11120 صفقة.

أكبر 10 صفقات بيع أرض

وبالنسبة لأكبر 10 صفقات أراضٍ في دبي خلال 2023، جاءت الصفقة الأكبر لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة «مقطرة» وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.87 مليارات درهم على مساحة 203 ملايين قدم مربعة بواقع 19 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري أيضاً في منطقة «اليلابس 5» بقيمة 2.427 مليار درهم مساحتها 83.86 مليون قدم مربعة بسعر 28.94 درهماً للقدم.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني أيضاً في منطقة «الصفوح الثانية» بقيمة 1.834 مليار درهم، مساحتها 2.75 مليون قدم مربعة بسعر 666.2 درهماً للقدم.

وأيضاً جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الصفوح الثانية» في المرتبة الرابعة بقيمة 630.79 مليون درهم، بمساحة 33.108 مليون قدم مربعة بسعر 19.05 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 622.9 مليون درهم بمساحة تبلغ 114.4 ألف قدم بسعر 5444 درهماً للقدم.

وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «زعبيل الثانية» بقيمة 600 مليون درهم بمساحة تبلغ 138.46 ألف قدم، بسعر 4333 درهماً للقدم.

وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 456.25 مليون درهم بمساحة تبلغ 56.937 ألف قدم، بسعر 8013 درهماً للقدم.

وفي المرتبة الثامنة، جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الوصل» بقيمة 397 مليون درهم، لمساحة نحو 76.75 ألف قدم، بسعر 5173 درهماً للقدم.

وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة «دبي واتر كنال» بقيمة إجمالية 368.73 مليون درهم، بمساحة 100 ألف قدم مربعة، بواقع 3682 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في «دبي مارينا» بقيمة 360 مليون درهم، بمساحة 37.677 ألف قدم مربعة، بواقع 9544 درهماً للقدم الواحدة.

أكبر 10 صفقات للشقق في 2023

وحول أكبر 10 صفقات لبيع الشقق في 2023، حلت صفقة بيع شقة سكنية في «مرسى العرب» بقيمة 420 مليون درهم مساحتها 27.143 ألف قدم مربعة بسعر 15473 درهماً للقدم الواحدة.

وأيضاً في منطقة «مرسى العرب» حلت ثاني أكبر صفقة بيع شقة سكنية بقيمة 268 مليون درهم مساحتها 19.26 ألف قدم مربعة بسعر 14846 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثالثة، حلت صفقة بيع شقة في «دبي مارينا» بقيمة 154 مليون درهم، مساحتها 351 ألف قدم، بسعر 440 درهماً للقدم الواحدة.

وبالمرتبة الرابعة، بيعت شقة سكنية في منطقة «الجزيرة 2» بقيمة 143 مليون درهم مساحتها 11.65 ألف قدم مربعة بسعر 12312 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الخامسة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 125 مليون درهم، مساحتها 269 ألف قدم، بسعر 464 درهماً للقدم الواحدة.

وسادساً، حلت صفقة بيع شقة سكنية في منطقة «جزيرة2» بقيمة 112 مليون درهم، مساحتها 11.654 ألف قدم مربعة، بسعر 9609 دراهم للقدم الواحدة.

وفي المرتبة السابعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في منطقة «مرسى العرب» بقيمة 76.5 مليون درهم، مساحتها 4786 قدم مربعة، بسعر 15984 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع شقة مكتبية في «برج خليفة» بقيمة 49.4 مليون درهم، مساحتها 8806 أقدام مربعة بسعر 5614 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المرتبة التاسعة، حلت صفقة بيع شقة فندقية في «جميرا بيتش ريزيدنس» بقيمة 47.5 مليون درهم، مساحتها 5010 أقدام مربعة، بسعر 9480 درهماً للقدم الواحدة، وفي المرتبة العاشرة، حلت صفقة بيع وحدة تجارية في «برج خليفة» بقيمة 44.5 مليون درهم.

آفاق عقارات دبي في 2024

وتوقع الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، استمرار الزخم التاريخي في العام الحالي بعد النمو الكبير في العام 2023، فيما يقترب القطاع العقاري في دبي من دخول العام الرابع من الزيادات المتتالية في الأسعار في دورة السوق الثالثة وستكون أيضاً مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام الجديد، سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً أم لا، حيث من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو والأسعار في الارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة النمو، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر الزرعوني، أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.

وأكد الزرعوني، أن أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسية في الإمارة قد تظل محطاً لأنظار المستثمرين خلال عام 2024، إذ تبقى مقصداً للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرص استثمارية مقبولة التكلفة وذات عوائد استثمارية جيدة وطويلة الأجل.

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