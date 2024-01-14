مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات من إي آند": ريادة "اتصالات من إي آند" تَضَعُها على قمَّة الابتكار الرقمي.. وإنجازات 2023 تدعم رؤيتنا المستقبلية المُلْهِمَة لعام 2024

المصدر: البيان

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• اختبار أول حلول شبكة اتصالات "أو تي إن" في العالم بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية.

• تحقيق أعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس في العالم بسرعة تجاوزت 13 جيجابت في الثانية.

• خططنا للاستدامة تتوافق مع أهداف المجموعة لتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كل الأسواق بحلول عام 2040.

• إطلاق مواقع للجيل الخامس يهدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 26 طنًا سنوياً

• إطلاق أول موقع للجيل الخامس بـصفر انبعاثات كربونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات.

• إنجازاتنا في المسؤولية المجتمعية والاستدامة تُوِّجَتْ بحصولنا على الفئة البلاتينية من وسام الأثر المجتمعي.

• مجلس تنافسيَّة الكوادر الإماراتية (نافس) أشاد بالتزام "اتصالات من إي آند" بالتَّوْطِين.

صنعت "اتصالات من إي آند" لنفسها مكانةً مميزة في مشهد التحوُّل الرقمي، وتجاوزت التحديات لتَلْبِيَة تطلعات عملائها، من خلال تقديم أحدث الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة. ونستعرض في لقاء مع مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات من إي آند"، إنجازات الشركة خلال عام 2023، وأهدافها المستقبلية المُلْهِمَة لعام 2024.

وفي هذا الحوار، يكشف لنا مسعود م. شريف محمود عن قصة نجاح "اتصالات من إي آند" في العام الأخير، بدءًا من الابتكارات التقنية البارزة والحلول الرقمية المتطورة، وصولًا إلى كيفية تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المُتَزَايِدَة والمتنوعة، كما نستعرض أبرز جهود الشركة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ونلقي نظرة عميقة على استراتيجيات النجاح والتطورات التكنولوجية التي دفعت الشركة إلى التقدم بثقة نحو المستقبل، وكيف ستشكِّل تلك الخبرات الجذَّابة رَكِيزَةً لتحديد رؤية مستقبلية واعدة لعام 2024.

على صعيد الشبكات والتكنولوجيا، ما أبرز الإنجازات التي عزَّزَت المكانة المتقدمة لـ"اتصالات من إي آند" خلال عام 2023؟

كان عام 2023 عامًا مثمرًا بالفعل لشركة "اتصالات من إي آند"، حقّقنا خلاله الكثير من الإنجازات، ونجحنا في توفير تجربة فريدة ومتطورة لعملائنا في عالم الاتصالات.

ومن أبرز إنجازاتنا في "اتصالات من إي آند"، خلال عام 2023، نجاح الشركة في اختبار أول حلول شبكة اتصالات "أو تي إن" في العالم بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية، مما يمثّل علامة فارقة في نقل البيانات فائقة السرعة في قطاع الاتصالات.

وفي إنجاز غير مسبوق، شكَّل إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE stores)، خطوةً مهمة ونَقْلَة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدّمة للعملاء، مَنَحْنَا من خلاله الفرصة للعملاء لخوض تجربة جديدة وذاتية لاستبدال هواتفهم القديمة بنقاط تطبيق بسمات (Smiles)، واستخدام هذه النقاط في جميع مراكزنا، إلى جانب ميزات الشراء السريع للمنتجات والخدمات عبر خاصية "Pay & Pick" و"Pick & Go"؛ لتكون هذه التجربة أكثر فعالية للعملاء في انتقاء واختيار الخدمات.

وللارتقاء في خدمات الاتصالات المقدَّمة لعملائنا من الأفراد، نجحنا في تنفيذ أول تشغيل ناجح عالميًّا لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية mmWave FR2 only، على طيفٍ تردّديٍّ مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية.

كما أتاحت "اتصالات من إي آند" شبكةَ الجيل الخامس المستقلة (5G Stand Alone Network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، وهو إنجاز تكنولوجي جديد يزوّد العملاء بأفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبر شبكة مستقلّة موثوقة وآمنة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولأننا نسعى دومًا للتميز، وتجاوُز الأرقام القياسية السابقة، فقد حقّقنا أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية، مما يعدّ علامة فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدّمها "اتصالات من إي آند"، وترسّخ مكانة دولتنا في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالميًّا.

بالنسبة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما الحلول والابتكارات التي قدّمتها "اتصالات من إي آند" لذلك القطاع خلال عام 2023؟

نؤمن في "اتصالات من إي آند" بأهمية دعم وتطوير القطاع الخاص بصفته جزءًا من ثوابت الاقتصاد الوطني، كما نثق في قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تُعتبر "اتصالات من إي آند" شريكًا موثوقًا لقطاع الأعمال، وأحد أهم مزوّدي خدمات الاتصالات والحلول الرقمية له.

في هذا الإطار، شهد عام 2023 إطلاقنا البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، وهو برنامج مخصّص لدعم رواد الأعمال من الشركات المملوكة بنسبة 100% لمواطني دولة الإمارات، وتمكينهم من بيع خدمات وحلول "اتصالات من إي آند" وتسويقها لدى عملائهم في جميع إمارات الدولة، ويقدّم البرنامج لمشتركيه من الشركات الصغيرة والمتوسطة عمولةً تنافسية لتشجيع رواد الأعمال على تسويق الخدمات، بما يسهم في دعم توجهات الحكومة في التّوطين وبناء شراكات بين القطاع الخاص ومواطني الدولة.

وقد جذب البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، أكثر من 13 من الشركات وروّاد الأعمال الإماراتيين من مختلف القطاعات، الذين تقموا للانضمام إلى البرنامج للاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها لدعمهم وتطوير أعمالهم.

كما شهد عام 2023 إطلاقَنا خدمة "مايكروسوفت أزور للحوسبة الطرفية متعددة الوصول الخاصة للمؤسسات"، لنصبح من أوائل مشغّلي الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير هذه الخدمة لقطاعات متعددة، مثل التصنيع والطاقة والمنشآت الحيوية وقطاع البيع بالتجزئة؛ لتزويدهم بالتطبيقات الحديثة التي تلبّي احتياجاتهم التشغيلية.

ولدعم قطاع الأعمال، أطلقنا خدمة "Wi-Fi as a Service"؛ لتوسيع نطاق وتغطية إشارة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi على امتداد مقرّ الشركات، وطوّرنا الخدمة الجديدة تلبيةً للاحتياجات المحدّدة التي تتطلب تغطيةً قوية للاتصال اللاسلكي بالإنترنت، وذلك في المناطق التي تتميز بكثافة المستخدمين، مما يتيح للشركات ميزة تنافسية عبر توفيرِ خدمةِ Wi-Fi مُدَارَةٍ وموثوقة؛ لتلبية احتياجات عملائهم إلى الاتصال الموثوق بشبكة الإنترنت.

ومن أجل دعم إنتاجية قطاع الأعمال، أطلقنا باقات الهاتف المتحرك لقطاع الأعمال ذات الدفع الآجل، ووفّرنا المزيد من المزايا التي تدعم نمو الأعمال وتعزّز الإنتاجية في ظل المتغيرات المتسارعة للأسواق، وبذلك أضفنا المزيد من القيمة والفعالية للأعمال، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أطلقنا خدمة "Business Pro"، بالإضافة إلى خدمات اتصال إنترنت مُحدّثة ومخصّصة؛ مثل "الإنترنت الرقمي"، و"الإنترنت الرقمي المميز"؛ لدعم قطاع الأعمال في الدولة، كما وفّرنا أحدث حلول الدفع uTap لقطاع الأعمال، والذي يهدف إلى تبسيط عمليات الشركات، وتسهيل إجراءات الدفع، وتبنّي حلول الدفع الرقمية.

وما زلنا في "اتصالات من إي آند" مستمرين في دعم الشركات الناشئة، عبر منافسة "Hello Business Pitch"، التي ننظّمها سنويًّا لتشجيع الابتكار، ودعم رواد الأعمال المبتدئين والشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة فريدة لعرض أفكارهم المبدعة ونماذج أعمالهم المبتكرة في مجال ريادة الأعمال في دولة الإمارات.

ولتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصميم تطبيقات الهواتف الذكية والاستفادة من كامل إمكاناتها، أطلقنا خدمة Apps 360، بالشّراكة مع Builder.ai؛ لتقديم حلول شاملة لتصميم تطبيقات تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمّن خدماتٍ عديدة، بما في ذلك الإدارة الشاملة للبيانات، وتوفير المعلومات حول المنتجات، والدفعات الآمنة، ومتابعة طلبات العملاء، وإدارة كوادر العمل.

إلى جانب ذلك، عقدنا تحالفًا مهمًّا مع رواد التكنولوجيا العالميين، مثل فيرسا نيتوركس وفيلو كلاود وفورتنت؛ من أجل تقديم حلول SDWAN المميزة، التي تلعب دورًا مهمًّا في تطوير أعمال الشركات، وتلبّي احتياجاتها المتنوعة، وتوفّر حلولًا مرنة وسريعة الاستجابة في خدمات الاتصالات للشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال.

شهد عام 2023 أيضًا مساهمةً كبيرة من "اتصالات من إي آند" في دعم أجندة التّوطين في دولة الإمارات، واستقطاب المواهب الإماراتية، حدّثنا عن هذا الدور المهم والمميز في مجال التوطين وتدريب الموارد البشرية وتأهيلها؟

أدّت "اتصالات من إي آند"، ومنذ تأسيسها قبل 48 عامًا، دورًا مهمًّا ومميزًا في مجال التوطين وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، وهي اليوم واحدة من أفضل الشركات الوطنية تطبيقًا لأجندة التوطين النوعي وتوظيف الكوادر الإماراتية، ونحافظ دومًا على تقديم فرص فريدة من نوعها في تنمية مواهب الموظفين، وتطوير إمكانياتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تحفيز روح الابتكار والإبداع لديهم.

وقد أشاد مجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتية (نافس) بالتزامِ "اتصالات من إي آند" بالتوطين، وتوافق الرؤية ذاتها والأولويات في تمكين أبناء الدولة، وضمانِ تأثيرهم الفعّال في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

لقد حرصنا على تنفيذ خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل في دولة الإمارات، وحقّقنا نسبة متقدّمة في التوطين بلغت 53%، وهي تُعدّ من أعلى النسب ضمن فئتها في الإمارات؛ انسجامًا مع دورنا المتأصّل في إتاحة الفرص للكوادر الإماراتية من أجل المشاركة في رحلة التحول الرقمي، وريادة الإمارات إقليميًّا وعالميًّا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، إضافة إلى أن نسبة المواطنين في المناصب الإدارية العليا في الشركة تجاوزت 63%، كما أن نسبة المواطِنات الإماراتيات في الشركة بلغت 79% من إجمالي الموظفات الإناث، وهي أعلى نسبة للموظفات الإماراتيات في تاريخ الشركة، بما يعزّز حضور المرأة الإماراتية وتمكينها في قطاع التكنولوجيا، كما توفّر "اتصالات من إي آند" أيضًا برنامج "العمل من أي مكان"، لتُتيح للموظفات الإماراتيات العمل من أي مكان في جميع أنحاء الدولة؛ سعيًا لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية، خاصةً للأم العاملة.

كما قدّمنا عروضًا حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجّلين في منصة نافس، من خلال شراكتنا مع مجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتية "نافس"؛ فقد شكّلت شراكتنا مع مجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتية في مبادرة "نافس" خطوةً مهمة في سبيل استقطاب المواهب الإماراتية، عبر خطة لتوظيف أكثر من 500 مواطن، تم توظيف أكثر من 220 منهم خلال العام المنصرم، في مجال البيع بالتجزئة، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات.

وتكليلًا لجهودنا المتميزة في تبنّي الابتكار، ضمن سياساتنا للموارد البشرية، حصلت "اتصالات من إي آند" على لقب أفضل جهة عمل للعام 2023، ضمن جوائز الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC GOV HR Awards).

إننا لا ندَّخر جهدًا من أجل تقديم الفرصة لكل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى فريقنا، وتعزيز مشاركتهم في قطاع التكنولوجيا، والعمل على تدريبهم وتأهيلهم على أكمل وجه لقيادة المستقبل الرقمي، وقد شهد جناح "اتصالات من إي آند" في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023" إقبالًا كثيفًا من مواطني الدولة الراغبين في الانضمام للشركة والمساهمة في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية؛ إذ تقدّم خلال المعرض أكثر من 3300 مواطن ومواطنة للعمل في الشركة، بمعدّل تجاوز 1100 مواطن ومواطنة يوميًّا.

عقدتم العديد من الشّراكات خلال عام 2023 من أجل إثراء باقة خدمات وحلول "اتصالات من إي آند" المتطورة، حدّثنا عن أهم تلك الشراكات؟

في إطار رؤيتنا الاستراتيجية لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة، تقوم "اتصالات من إي آند" بدورٍ رياديٍّ في إقامة شراكات عالمية مع العديد من أبرز الشركات في جميع أنحاء العالم، وتعكس هذه الشراكات التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا، وتقديم تجارب متطورة لعملائنا.

وتشمل هذه الشراكات قطاعات متعددة، مثل الابتكار التكنولوجي، والأمان السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات الحيوية، ومن خلال التعاون مع شركات كبرى على مستوى العالم، تستفيد "اتصالات من إي آند" من خبراتها وتقنياتها المتقدمة لضمان تقديم خدمات متميزة وموثوقة.

وخلال عام 2023، على سبيل المثال، أعلنّا عن تعاوننا مع شركة IBM من أجل الاستفادة من البرمجيات الخاصة بالاستدامة التي توفّرها؛ لتعزيز استراتيجية الحَوْكَمَة البيئية والاجتماعية والمؤسّسيّة لـ"اتصالات من إي آند"، كما وقّعنا مذكرة تفاهم مع شركة "سامسونج" لتوسيع نطاق تعاوننا المشترك، وضمان توفير التجارب الرقمية والجيل التالي من الحلول التقنية لتتخطّى بيع الأجهزة الذكية فقط، مع التركيز بشكل أكبر على تحسين تجربة العملاء.

كما نجحت الشركة في نشر تقنية Wi-Fi 6e التي تدعم الاتصال بزمن استجابة منخفض وتقدم مستويات معزّزة من الأمان والموثوقية.

وهناك أيضًا إطلاقنا لمركز عمليات للحماية السّيبرانيّة للهواتف المتحركة، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بهدف تزويد قطاع الأعمال بالحماية السيبرانية الاستباقيّة للهواتف المتحركة والوقاية من الهجمات الإلكترونية والتعافي منها في حال حدوثها بأسرع وقت.

ونواصل تعاوننا مع "مايكروسوفت" لتعزيز مستوى المساعد الافتراضي ودعمه بالذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة العملاء في "اتصالات من إي آند"، كما تعاونّا مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber Sniper لدى أكاديمية "اتصالات من إي آند"، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمّم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.

لدى "اتصالات من إي آند" نموذج متميز للاسْتِدَامَة والمسؤولية المجتمعية ضمن الاستراتيجية الأشمل لـ"إي آند"، فما أبرز جهودكم في هذا المجال خلال عام 2023؟

نحن ننظر إلى الاستدامة والمسؤولية المجتمعية باعتبارهما من العناصر الحيوية للأعمال الناجحة في عصرنا الحديث؛ حيث يجب أن تلتزم الشركات بتحقيق التوازن بين النجاح التجاري والتأثير الاجتماعي والبيئي.

كما تنسجم خطط اتصالات من إي آند في الاستدامة مع التزام المجموعة بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كل الأسواق التي تعمل بها للحدّ من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1 و2) بحلول عام 2040.

وقد حقّقنا خطوات مهمة في سبيلنا نحو شبكة خضراء ومستدامة؛ فقد شهد عام 2023 إعلاننا عن مبادراتنا لشبكة الاتصالات الخضراء، التي تشمل الشبكات ومراكز البيانات للشركة، بما يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادراتها وجهودها في إطار الاستدامة.

كما أطلقت "اتصالات من إي آند"، خلال معرض إكسبو دبي، أولَ موقع لشبكة الجيل الخامس بصفر انبعاثات كربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقنية (Massive MIMO)؛ التزامًا منها بالمسؤولية البيئية والتميز التكنولوجي، ويعمل موقع شبكة الجيل الخامس، المدعوم بالكامل بالطاقة المتجددة، على مواءمة الاستدامة مع التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة؛ لتحسين السعة والتغطية. ويعزّز هذا الموقع البنية التحتية للشبكات الخضراء، ويسهم في يوفر المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة خارج الشبكة بنسبة 100 %، ومن المتوقع أن يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 26 طنًا سنوياً.

وقامت اتصالات من إي آند بالتركيز على تحديث الشبكة ونشر معدات وحلول أكثر كفاءة تعمل على تقليل استهلاك الطاقة بين 15 إلى 50 في المائة. كما تستخدم اتصالات من إي آند أيضًا ميزات توفير الطاقة الذكية، مثل إيقاف تشغيل مكبر الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإيقاف تشغيل قنوات الراديو الذكية، والتي تتفاعل بذكاء مع متطلبات الشبكة دون المساس بتجربة المستخدم.

وامتدادًا لجهود الشركة في الاستدامة وكجزء من مشاركتها في احتفالات العيد الوطني الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدّمت "اتصالات من إي آند" مبادرة جديدة تهدف إلى زراعة 52000 شجرة قرم في دولة الإمارات.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية ايضاً، شاركت "اتصالات من إي آند" في فعالية "إمارات زايد تجمعنا"؛ دعمًا لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم التّسامح والتّعايش داخل الدولة، وباعتبار ذلك جزءًا من مسؤوليتنا المجتمعية، وأطلقنا تطبيق "فايف Five" الجديد، المخصّص للعمال باستخدام شريحة "فايف"، على هامش الفعالية.

ولقد تُوِّجت رؤيتنا وإنجازاتنا في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة بحصولنا على الفئة البلاتينية من وسام الأثر المجتمعي من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" (MAJRA)؛ وذلك تقديرًا لإسهاماتنا المتعددة في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. وجاء فوز "اتصالات من إي آند" بالفئة الأعلى من وسام الأثر المجتمعي، وهو الوسام الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد نجاحها في التقييم الشامل للجنة التحكيم الدولية، التي تضمّ عددًا من أبرز الخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية.

ختاماً، ومع استقبالنا لعام جديد، ما رؤيتكم لأداء ومستقبل "اتصالات من إي آند"؟

مثلما لعبت "اتصالات من إي آند" دورًا كبيرًا على مدى قرابة خمسة عقود في بناء جسور التّواصل بين الناس، ستستمر بعزيمة أكبر لكي تصبح شركة الاتصالات الرقمية التي تشكّل الخيار الأول للعملاء في عالم رقمي شديد التّرابط.

وفي إطار استراتيجيتنا، ستعمل "اتصالات من إي آند" على تنمية خدماتها الرقمية، من خلال إثراء تجارب العملاء، كما ستواصل القيام بدورها باعتبارها شريكًا موثوقًا لقطاع الأعمال، من خلال توفير أحدث إمكانات الرّبط والاتصال، مما يؤدي إلى تسريع وَتِيرَة الاقتصاد الرقمي، وسنحافظ على هذه الروح التعاونية العالمية، التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا؛ حيث تعكس التفاني في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير تجارب ممتازة للعملاء، والعمل على تمكين المجتمعات رقميًّا، وهي عناصر رئيسية تميّز "اتصالات من إي آند" في ساحة الابتكار والتقنية.

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