مؤتمر برأس الخيمة يستشرف الفرص الاستثمارية في المشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية، أهمية تنظيم تلك اللقاءات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالإمارة أمام رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بحضور أكثر من 100 شخصية معنية بالأعمال والاستثمار الرياضي وطلاب الجامعة، و20 ملهماً من قادة الأعمال والرواد والرياضيين المحترفين من خلال جولة الدراجات «7 أيام 7 إمارات» التي تنظمها مؤسسة «Ride for Unity».

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أهمية تلك اللقاءات في ظل حضور أكثر من 100 شخصية معنية بالأعمال والاستثمار بمختلف القطاعات، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في العديد من المجالات المتصلة بالاقتصاد الرياضي، بما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية وليساهم القطاع إلى جانب كافة القطاعات بالجهود الوطنية المبذولة للتنويع الاقتصادي، في ظل اعتماد رأس الخيمة على تنويع قطاعات الاستثمار، وخلق فرص جديدة أمام رواد الأعمال الجدد لتحويل أفكارهم لاستثمارات حقيقية.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أهمية رؤية المؤتمر وأهدافه المتنوعة التي تسلط الضوء على دور الاستثمار بالقطاع الرياضي وتأثيره على اقتصاديات الدول وما ينتج عنها من صناعات عدة تخدم مختلف القطاعات.

وذكرت أمينة قحطان الشحي مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المؤتمر استهدف عملية ربط الاستثمارات بين القطاعي الاقتصادي والرياضي في ظل حضور أكثر من 100 شخصية اقتصادية وأصحاب الرخص الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لطلاب الجامعة الأمريكية برأس الخيمة.

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