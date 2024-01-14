«دبي للتسوق» يختتم اليوم بعروض وفعاليات استثنائية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، بباقة من العروض التسويقية الاستثنائية والفعاليات الترفيهية.

حيث تهدي المحلات وسلاسل التجزئة والعلامات التجارية العالمية المتسوقين أفضل الصفقات وأكبر التخفيضات.

ومع فعاليات اليوم الأخير المميزة يسدل المهرجان الستار عن موسم حافل بعد «ماراثون» 38 يوماً من العروض والأنشطة والفعاليات والاستعراضات الفنية والضوئية وعروض طائرات الدرون لتهدي زوار دبي والمقيمين فيها أمتع التجارب وأسعد اللحظات التي لا مثيل لها، إضافة إلى أنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب تناول طعام استثنائية للجميع في مختلف أنحاء المدينة.

وإلى جانب الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الضخمة تواصلت السحوبات الكبيرة والجوائز الرائعة التي تهدي سعداء الحظ أفضل التجارب.

دور حيوي

ويلعب المهرجان دوراً حيوياً في دعم اقتصاد دبي وتنشيط قطاعات التجزئة والضيافة ويزيد الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للتسوق وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة واستقطاب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها.

وشهدت الساعات الماضية العديد من العروض والتخفيضات الاستثنائية مع حرص المحلات التجارية على استقطاب الزوار والاستفادة من نشاط حركة البيع، واكتظت المراكز التجارية والأسواق المفتوحة بالزوار، فيما يتوقع استمرار العروض اليوم في الساعات الأخيرة.

حيث تطلق المراكز التجارية عروضاً استثنائية قبل انتهاء المهرجان، وأعلنت محلات تجارية عن تخفيضات بين 25 حتى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في أكثر من 3,000 موقع في أنحاء المدينة.

وقدم المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً – والتي شملت فعالية «كانتين X» الجديدة، وكرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، والمعرض الحصري لعطور أرماني بريفيه الفاخرة في حديقة أوبرا دبي.

كما شهد مهرجان دبي للتسوق فعاليات «أضواء دبي» مجسمات شخصيات Anooki، وهو عمل فني ضوئي، والذي يُعرض لأول مرة في الموقعين - السيف وحي دبي للتصميم، كما انضمت باقة من الفعاليات والتجارب المفضلة في المدينة إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى هذا العام، بما في ذلك سول دي اكس بي، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، ومعرض الإمارات للسيارات الكلاسيكية 2023.

الوصول للعملاء

وساعد المهرجان العديد من الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية على الوصول إلى آلاف العملاء الجدد ما يعزز روح المبادرة لديهم، بينما أتاحت السحوبات المميزة والعروض الترويجية فرصاً مذهلة للجميع للفوز بجوائز قيمة، وكذلك توفير المال على مشترياتهم سواءً كان ذلك عند شراء الضروريات اليومية أو كماليات الحياة.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، وشركاؤها الاستراتيجيون، إلى العمل بشكل وثيق لضمان موسم متميز من العروض والفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز