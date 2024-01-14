منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب يطلق رحلة الغروب البحرية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب الضيوف والزوار إلى الاستمتاع بالمشاهد الخلابة وجمال الطبيعة الساحر على متن رحلة بحرية على القارب الخشبي خلال فترة الغروب.

وعبر هذه التجربة الفريدة المخصصة للبالغين، يمكن للمشاركين الإبحار في مياه الخليج العربي البرّاقة، حيث يمكنهم الاستمتاع برحلة مثيرة مع مشروبات منعشة وتأمل المناظر الخلابة لجبال رأس الخيمة والرمال الحمراء وجمال مياه الخليج العربي.

وتعتبر الرحلة المستوحاة من البيئة الساحرة للضيوف خلال فترة الغروب التجربة المثالية للراغبين في عيش لحظات لا تنسى وصنع أجمل الذكريات للمستقبل.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بهذه التجربة، من زوار وضيوف، الإبحار على متن القارب الخشبي التقليدي الذي يتسع لـ16 شخصاً كل يوم أحد للاستمتاع خلالها باحتساء مشروبات متنوعة وفوارة لمدة ساعتين كاملتين، بينما يغرب قرص الشمس في أعماق مياه الخليج العربي على وقع أنغام الموسيقى الهادئة التي تضفي مزيداً من الاسترخاء والمتعة.

وللباحثين عن الاسترخاء أو التواصل توفر التجربة خياراً مفضلاً للزوار وتمنحهم الفرصة للاسترخاء والاستمتاع بالجمال في الطبيعة في مياه الخليج العربي ويبلغ السعر: 395 درهماً للشخص البالغ، حيث يتم الاستقبال والتحضير من 4:30 مساءً عند مدخل استقبال المنتجع على أن تكون الرحلة من 5:00 إلى 7:00 مساءً أيام الأحد وبحد أدنى 6 ضيوف حتى 16 شخصاً.

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