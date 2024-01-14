«تيليوس» تحتفي بافتتاح شركة فرعية في دبي عبر فعالية مذهلة

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت «تيليوس» بافتتاح شركة فرعية تابعة لها في الشرق الأوسط 22 نوفمبر الماضي في حديقة دبي أوبرا.

حيث جمعت الفعالية الحصرية كبار مدراء الشركة، والعملاء المرموقين وسط إطلالات آسرة على نافورة دبي وبرج خليفة، كما خصصت أوبرا دبي صالة عرض راقية لشركة تيليوس، حيث استطاع الضيوف اكتشاف المجموعات التي ابتكرتها الدار لربيع 2024.

وطغت الأجواء الآسرة على حفل الإطلاق في الحديقة التي توفر إطلالات رائعة وتنسجم تماماً مع روح الرقي والفخامة التي تشتهر بها «تيليوس» وأكدت الفعالية التزام العلامة الثابت بتوسيع انتشارها العالمي وترسيخ مكانتها في الأسواق الرئيسية ضمن الشرق الأوسط.

وقال أليساندرو زاناردو، الرئيس التنفيذي في «تيليوس»: «يسعدنا افتتاح الشركة الفرعية التابعة للشركة في الشرق الأوسط في قلب مدينة دبي الفاخرة والنابضة بالحياة.

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤيتنا الهادفة إلى تقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا في الشرق الأوسط وحول العالم. فنحن ندرك أن سوق الشرق الأوسط تشكل عنواناً للازدهار، فتوفر لشركتنا ولشركائنا التجاريين فرصاً لا تُعد ولا تُحصى. كما نود أن نشكر مجموعة أوبتيتاليا على دعمها المستمر لشركة تيليوس إذ تواصل طرح اسمنا في المنطقة بصفتنا الموزع الخاص بها».

وتعمل «تيليوس» على توسيع انتشارها في الأسواق الرئيسية حول العالم، ويشكل تأسيس شركتها الفرعية في الشرق الأوسط في دبي خطوة مهمة ضمن مسيرتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها الريادية في صناعة النظارات الفاخرة.

ستتمركز الشركة الفرعية في الشرق الأوسط ضمن حي دبي للتصميم النابض بالحياة، حيث تتيح لشركة تيليوس تقديم ابتكاراتها من قلب وجهة التصميم والموضة الأبرز في المنطقة، وبدأت الشركة مزاولة أعمالها أول يناير الجاري.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام عن افتتاح شركتين فرعيتين في البنلوكس والمكسيك، ليصبح عدد الشركات الفرعية التابعة لها 17 شركة على مستوى العالم.

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