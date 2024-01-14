«دانوب» تطلق رابع أطول برج فوق 100 طابق في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة دانوب للتطوير العقاري، أمس عن تطوير مشروعها الأكبر والأعلى، «Bayz101» وهو برج يتكون من 101 طابق - وهو أطول مشروع تطويري للشركة .

- والذي يعزز مكانة دبي كمدينة لناطحات السحاب، والتي تضم حالياً 3 أبراج يزيد ارتفاعها على 100 طابق، وهي: برج خليفة، أطول برج في العالم، ومارينا 101، وبرج الأميرة.

ويقع المشروع في منطقة الخليج التجاري بالقرب من برج خليفة وسيقوم المشروع، بمجرد اكتماله عام 2028، بتسليم 1346 منزلاً. ويرفع المشروع محفظة مشاريع دانوب للتطوير العقاري إلى 16.234 وحدة ضمن 28 مشروعاً، بقيمة تطوير مجمعة تتجاوز 18 مليار درهم.

ويتميز «Bayz101» بمساحة بناء كبيرة تبلغ 2.1 مليون قدم مربع، ويعد أكبر مشروع للمطور من حيث الوحدات والمساحة الإجمالية، مع مكانة شاهقة تضع معايير جديدة للارتفاع ومستويات الأرضية تقدم مجموعة متنوعة من مساحات المعيشة، بما في ذلك شقق الاستوديو، شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وشقق من غرفتي نوم، وشقق من 3 غرف نوم، وشقق من 4 غرف، وخيارات البيع بالتجزئة.

ويلبي البرج مجموعة متنوعة من الاحتياجات لأنماط الحياة المختلفة، وبأسعار من 1.2 مليون درهم لوحدات الاستوديو، وتبلغ القيمة التطويرية الإجمالية للمشروع 3 مليارات درهم بموقع استراتيجي ويضمن البرج استثماراً رائعاً، ويعد بإيرادات إيجار أعلى لمشتري المنازل في السنوات المقبلة بفضل خطة الدفع الشهرية الرائدة بنسبة 1 %.

وانتعش أداء «دانوب للتطوير » 2023 مع إطلاق 7 مشاريع،تشمل Viewz وFashionz وElitz وOceanz وSportz وEleganz، بالتعاون مع العلامات التجارية الفاخرة الشهيرة مثل Aston Martin وFashionTV وTonino Lamborghini Casa.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: «دبي جميلة، وقد ألهمتنا المدينة لاتخاذ مبادرات جريئة.

إنها وجهة جذابة ومركز للابتكار وأرض الفرص لأولئك الذين لا يخجلون من العمل الجاد «Bayz101» يعكس حلمنا الأكبر من الحياة ويعكس أيضاً أننا نحول أحلامنا إلى حقيقة. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا حيث نعلن عن أكبر وأطول برج في محفظتنا». ويوفر البرج أكثر من 40 وسيلة راحة لتحسين نمط حياتك بالإضافة إلى المرافق الصحية مثل النادي الصحي وحمام السباحة ومسار الركض.

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