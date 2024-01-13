الهيئة العربية للاستثمار تبحث فرص التعاون مع «سلال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي سبل التعاون مع المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة سلال خلال زيارة للشركة بحضور سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون وعرض فرص الاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات وكذلك التعاون في مجال تمويل وتنمية صغار المزارعين وتوطين واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتطورة.

وتعتبر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هيئة مالية عربية، ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية مستقلة، أسست في الأول من نوفمبر من 1976، يبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي) وبلغ رأس المال المدفوع في نهاية ديسمبر 2022 نحو 221.1 مليون دينار كويتي (722 مليون دولار) المقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم جمهورية السودان ولديها مكتب إقليمي في دبي.

ويعد نشاط الاستثمار الزراعي من الأنشطة الرئيسة، ويشمل تأسيس الشركات الزراعية والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري لها لتحقيق أهدافها. وتتوزع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربعة قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيوانــي بنسبة 23.7%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4.3%.

وإن عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية 2023 بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار، تنتج هذه الشركات سلع ومحاصيل الفجوة الغذائية العربية الأساسية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل.

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