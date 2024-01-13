17000 علامة تجارية جديدة في السوق المحلي 2023 بنمو 5 %

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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شهد قطاع السلع والخدمات محلياً تسجيل أكثر من 17000 علامة تجارية جديدة خلال 2023 بنمو طفيف 5 % مقارنة بحوالي 16200 علامة في 2022.

وأوضحت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أمس أن القطاعات التي تصدرت العلامات التجارية شملت الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي وقطاع التجارة والقطاع النفطي إلى جانب قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والأنشطة المتعلقة بالميتافيرس إلى جانب العلامات في القطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية جاءت بمقدمتها السيارات وقطع الغيار والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل.

إضافة إلى قطاع المطاعم. كما شملت أيضاً قطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والسياحة والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة والمؤسسات الرياضية وتنوعت العلامات التجارية بين الشركات المحلية وعدد كبير من الشركات الأجنبية فيما توزعت أيضاً وفق جهات الشركات العاملة بالسوق المحلي، حيث اختصت جانباً من العلامات بالشركات العاملة في المناطق الحرة.

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