عرض فيلا في دبي للبيع بالمزاد بـ 460 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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تعرض«كونسيرج أوكيشنز» في دبي بيع الفيلا رقم 71، الواقعة على شاطئ جميرا بدبي، بالمزاد خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري.

والتي تبلغ قيمتها المبدئية نحو 125 مليون دولار(460 مليون درهم)، وسيُفتح المزاد بدون حجز مُسبق، مع توقع بدء العروض نحو 50 مليون دولار فما فوق.

وبحسب موقع فوربس؛ فإنَّ الفيلا من تصميم المهندس المعماري العالمي فيكتور أودزينيجا، والمعروف بتصميمه لناطحة السحاب «ذا إندكس» ومطعم «ماريا» في دبي.

وتقع الفيلا في مجتمع أم سقيم 1، بالقرب من فندق بالي، وبرج العرب الشهير، وتبلغ مساحتها نحو 23 ألف قدم مربعة، وتضم 6 غرف نوم بحمامات داخلية.

وتتميز جدران الفيلا ببنائها من الحجر الجيري وبلاط البورسلين، علاوة على تصميم الأبواب بارتفاع 9 أقدام، مما يوحي بأنّ الفيلا أكثر اتساعاً مما هي عليه، كما تحتوي الفيلا على العديد من القطع الفنية.

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