10.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 10.1 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي بتسجيل 2309 مبايعات بقيمة 7.03 مليارات درهم، منها 209 مبايعات للأراضي بقيمة 2.19 مليار درهم و2100 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.84 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 163.91 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 398.83 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 42.29 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 202 مبايعة بقيمة 198.02 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 177 مبايعة بقيمة 294.73 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 250.53 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 77 رهونات أراض بقيمة 759.5 مليون درهم و442 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.52 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 223.74 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 799.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 432.67 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 140 مليون درهم.

تصرفات يوم

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 984.5 مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 354 مبايعة بقيمة 785.46 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 71.92 مليون درهم و330 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 713.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7.63 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6.53 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 6.49 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 20.47 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 23.04 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6.35 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.58 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 12.55 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 98.7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 145.37 مليون درهم منها 5 رهونات أراض بقيمة 8.2 ملايين درهم و80 رهونات فلل وشقق بقيمة 137.17 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 21.15 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 53.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 8 ملايين درهم.

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