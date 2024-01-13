40 % مبيعات فلل «مجتمع أزهى» السكني في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت «الإمارات العقارية»، شركة التطوير العقاري في إمارة عجمان، بيع 40 % من الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع مجمع «مجتمع أزهى» السكني بمنطقة العامرة في عجمان.

والمشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل يطرح للبيع للتملك الحر ويتكون من عدد 1800 فلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً.

وأكدت شركة «الإمارات العقارية» أن العمل في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في عجمان، يسير بخطوات متسارعة والتي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، حيث تقوم شركة بريستيج للمقاولات بالبناء وبتكلفة 320 مليون درهم، كما يقوم الاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن مشروع «مجتمع أزهي» السكني توفرت به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، ويعد ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة بتكلفة 300 مليون درهم.

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