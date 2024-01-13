«القابضة» و«أدنيك» تستحوذان على حصة 40.5 % في مجموعة «آيكون» المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة «أدنيك»، أمس، عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة «آيكون»، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال. وستقوم الشركتان بالاستثمار من خلال كيان ذي أغراض خاصة.

وبموجب هذه الصفقة، تبلغ حصة «القابضة» (ADQ) من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة «أدنيك» 51%، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق اللازمة.

وسيصل حجم محفظة «آيكون» بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً في قطاع الضيافة تضم نحو 5.000 غرفة فندقية موزعة ضمن مواقع رئيسية في القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ. ويشرف على إدارة الفنادق المستحوذ عليها في مصر مجموعة من أفضل الشركات المشغلة للفنادق التي ستواصل الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية التي توفرها مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتعكس هذه الصفقة اهتمام «القابضة» (ADQ) بالاستثمار في أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة. وتعتبر «القابضة» (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد في الاقتصاد المصري.

وقد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من الاستثمارات في شركات رائدة في قطاعات مختلفة، شملت الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية في مصر.

وقد تطورت مجموعة «أدنيك» لتصبح مزوداً متكاملاً للخدمات والحلول السياحية عقب إنشائها شركة «سياحة 365». وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن الاستثمار في مجموعة آيكون يمثل خطوة مهمة لـ«أدنيك».

ويندرج ضمن مساعي المجموعة لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في الأسواق العالمية»، من جانبه، رحب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، بانضمام كل من «القابضة» (ADQ) وأدنيك إلى المجموعة كشركاء استراتيجيين ومساهمين في «آيكون».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز