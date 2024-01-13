شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «اتصالات من إي آند» عن شراكتها مع شركة «المتطورة للخدمات العقارية» (ADRES)، لتعزيز منتجاتها بما في ذلك المنظومة الرقمية للعقارات «داري».

وتحظى منظومة «داري» الرقمية للعقارات بدعم من دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.

وتعمل «اتصالات من إي آند» بموجب هذه الشراكة على تمكين المنظومة الرقمية لشركة المتطورة للخدمات العقارية من خلال العمل على تأهيل القيادة، وتحسين الاتصالات.

وقع اتفاقية الشراكة عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من إي آند»، ومعاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، في خطوة تؤكد التزام الشركتين بتطوير الابتكارات الرقمية، وتعزيز النمو والتقدم في أبوظبي.

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