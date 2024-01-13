«دبي فيرست» توظف خدمة «توكن كونكت» من «ماستركارد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي فيرست»، منصة خدمات المستهلكين التابعة لبنك أبوظبي الأول، عن عقد شراكة مع «ماستركارد» لتكون أول جهة لإصدار البطاقات في المنطقة توظف خدمة «توكن كونكت» من «ماستركارد» لتقديم معلومات البطاقة الخاصة بالعملاء من تطبيق الهاتف المتحرك إلى المحفظة الرقمية وخدمة «Click to Pay» بطريقة مشفرة.

ويهدف هذا التعاون لدعم التجار وتشجيع المستهلكين على اعتماد تقنيات الدفع الرقمية من خلال تمكين حاملي بطاقات «دبي فيرست» من الاستفادة من خدمات «اضغط وادفع» «Click to Pay» عند الدفع.

وتواصل «ماستركارد» التزامها بتزويد مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المستهلكين الذين يتطلعون بشكل متزايد خلال هذه المرحلة للاستفادة من حلول دفع مرنة. وبالتعاون مع «دبي فيرست»، تسعى الشركة إلى تقديم تجربة دفع مرنة وسلسة لتعزيز مكانة بطاقات «ماستركارد» كخيار مفضل للمستهلكين.

وتتوافق خدمة «اضغط وادفع» من ماستركارد مع معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد، حيث تعمل على تحويل بيانات البطاقة إلى رموز، حيث يتم استبدال رقم البطاقة الأساسي برقم أو رمز بديل، مما يعزز من مستويات الأمان والراحة في تجربة التسوق عبر الإنترنت. ويمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بتجربة دفع سلسة من دون الحاجة لإدخال معلومات البطاقة يدوياً.

تم تضمين هذا الحل في عملية الدفع، مما يتيح إدارة جميع بطاقات «دبي فيرست» في ملف تعريف واحد وآمن، مما يعزز من سرعة وسهولة التحقق باستخدام التعرّف الذكي، حيث يتم التعرف على المستخدمين بشكل تلقائي من خلال أجهزتهم أو بريدهم الإلكتروني.

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