أروع التجارب تتواصل في سوق «اتصالات إم أو تي بي» ضمن «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم مهرجان دبي للتسوق الأحد المقبل فعاليات دورته التاسعة والعشرين، حيث قدّم لسكان المدينة وزوارها تجارب استثنائية من التسوق والترفيه والفوز بجوائز قيّمة.

فيما ما زالت الفرصة متاحة للجمهور لعيش العديد من التجارب الرائعة في سوق «اتصالات إم أو تي بي»، إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية في المهرجان وقضاء أروع الأوقات فيه.

وسيكون الزوار على موعد مع مجموعة من العروض المميزة والتخفيضات الحصرية على المنتجات التي تقدمها العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وسيستمتعون بمشاهدة تشكيلة واسعة من أبرز تصاميم الأزياء التي تمزج ما بين الماضي والحاضر والملابس الرياضية ليكون السوق وجهة عشّاق الموضة وعيش أروع التجارب والتعرف على أحدث الاتجاهات.

كما سيتعرف الزوار على مجموعة واسعة من منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية، إضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الرائعة على مدار اليوم.

ولعشّاق الفن، تنتظرهم فعاليات فنية حيّة تتضمن مواهب فنية صاعدة، وعروض مذهلة، ومسابقات مشوقة على المسرح، إضافة إلى «معركة الرقص».

وتتواصل الفعاليات الشيقة فيه مثل «عالم الجيل زد الإماراتي» الرائعة، ومسابقة «إمارات سلام جام»، وعالم الألعاب الإلكترونية في «جيمرز هب» وبالنسبة للأطفال الصغار، يمكن التوجه إلى «وايلد بينت» للرسم على الوجوه، وغيرها من الألعاب المشّوقة.

وتقدم «اتصالات إم أو تي بي» تجربة «فينتي بيوتي درايڤ إن» الجديدة في موقف السيارات. حيث يمكن المرور للحصول على مستحضرات التجميل المناسبة للون البشرة، إضافة إلى أفضل المنتجات، وأيضاً فرصة الحصول على هدايا حصرية من فنتي بيوتي.

وستقام أيضاً ورشة عمل حصرية على المسرح الرئيسي 13 يناير، بمشاركة خبيرة العناية بالبشرة والشخصية المؤثرة سيرين أبو دوش، بالإضافة إلى حضور خاص من النجمة ومقدمة البرامج التلفزيونية أنابيلا هلال. لا تنسوا متابعة كل ما هو جديد لـ«فينتي بيوتي درايڤ إن» خلال المهرجان.

كما يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي» تجارب طعام لا تُنسى لزواره مع مجموعة متنوعة من أشهى وأطيب الأطباق من عربات الطعام ومنافذ المأكولات التي تقدم مفاهيم إبداعية جديدة.

لذا، تنتظركم أروع تجارب المأكولات والمشروبات من أشهر الطباخين الحاصلين على نجوم ميشلان مع عروض متنوعة تقدمها عدد من العلامات التجارية مثل «فيتناميز فوديز» «تايجر شوجر» «ستريتري» و«سمايز آند دريم» و«روزا تاي» و«رير» و«نوت سو جيلتي» و«كازا بونس» وغيرها الكثير. ولا تفوتوا زيارة مقهى «إيردك» لعيش تجربة مميزة مع منتجاته الشهية.

وتتوفر للأطفال مجموعة من الأنشطة الممتعة المصممة لهم، حيث يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي» للجميع تجارب متنوعة لا مثيل لها، فاحرصوا على عيش تلك التجارب والاستمتاع بفعالياتها الرائعة لهذا العام.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز