بحث آليات زيادة التعاون بين سيدات أعمال عجمان والجهات المجتمعية

المصدر: عجمان - البيان

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نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، بالتعاون مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، لقاء تعريفياً مشتركاً يجمع صاحبات المشاريع المنزلية مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة بهدف تعزيز مشاركة صاحبات رخص بدايات وسيدات الأعمال في مشاريع «إفطار صائم»، واستعراض ومناقشة آليات وفرص زيادة التعاون بين سيدات الأعمال مع الجهات الخيرية والمجتمعية.

حضر اللقاء في مجلس الصفيا بعجمان، الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، والدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعبير الفرج مدير مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور عبدالله محمد الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلو الجهات الحكومية وجمعية أسواق عجمان التعاونية والجمعيات والهيئات الخيرية والمجتمعية في عجمان وصاحبات الأعمال والأسر المنتجة.

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وقالت «يأتي اللقاء دعماً لجهود مجلس سيدات أعمال عجمان في ‏توثيق صلات سيدات الأعمال مع الشركات والهيئات المحلية والدولية، وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والخيري والمجتمعي لتحقيق جودة الحياة وتعزيز مفهوم التكافل الإنساني في المجتمع وتوفير القنوات الداعمة لنمو أعمال صاحبات الأعمال ورخص بدايات من صاحبات مشاريع الأطعمة.

منصة

وأكدت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، على أهمية اللقاء ودوره في توفير منصة لتبادل الآراء والأفكار بين الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية وصاحبات المشاريع والأسر المنتجة، وتحفيز وتشجيع صاحبات مشاريع الأطعمة على المشاركة في مشاريع إفطار الصائمين.

وأدارت اللقاء منى صقر المطروشي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وقدم الدكتور عبدالله محمد الحمادي محاضرة دينية حول أهمية مشاريع إفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم، معتبراً أن اللقاء فرصة لتعزيز التعاون الخيري والمجتمعي والاقتصادي بشكل عام، كما قدم سالم حسن الغافري مؤسس مركز رواد التخصصي للتطوير المهني مجموعة من النصائح الاقتصادية لضمان فاعلية مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات المشاريع في مشاريع إفطار صائم، كما تناول بالتفصيل المعايير الواجب توافرها في تسعير الوجبات ونتائج اختيار الموردين في نجاح المشاريع المنزلية.

وأوضحت مريم علي المعمري، أن القيادة الرشيدة وجهت بضرورة مشاركة الأسر المنتجة وصاحبات مشاريع تجهيز الأطعمة في مشاريع إفطار الصائمين في الإمارة، منوهة أن عجمان ستضم خلال العام الجاري أكثر من 40 خيمة إفطار للصائمين.

تنسيق

وأكدت على أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات والدوائر في إمارة عجمان، مشيرة إلى أهمية اللقاء التعريفي لربط صاحبات المشاريع مع الجهات والمؤسسات الخيرية وذلك تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، كما أكدت على ضرورة تكاتف الجهود استعداداً لـ(مشروع إفطار صائم)، والذي يُعد من المشاريع الرئيسية والحيوية وما يُجسده من قيمٍ نبيلة من العطاء والخير والإنسانية، ومثمنة حرص كافة الجهات الحكومية والمحلية على تفاعلها ودعمها اللامحدود لإنجاح المشروع خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء تم استعراض الاشتراطات العامة والتي قدمتها بشاير الحمادي من جمعية الإحسان الخيرية، وكذلك اشتراطات الصحة والسلامة الخاصة بإدارة الصحة العامة لدى دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان والتي قدمتها ميره عبدالله بوشهاب مدير قسم الرقابة الغذائية والصحية بالندب في الدائرة.

مشاريع

وأفادت الدكتورة آمنه خليفة، أن كافة مشاريع سيدات الأعمال من صاحبات رخص بدايات في مجال الأطعمة والمشروبات حاصلة على اعتماد إدارة الصحة العامة من دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، كما أوصت رئيسة مجلس سيدات أعمال بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الجمعيات الهيئات الخيرية المعنية بمشاريع الشهر الكريم تحت مظلة مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف ووضع أطر ومقترحات لزيادة فرص مشاركة صاحبات المشاريع والأسر المنتجة في المشاريع الرمضانية والمشاريع الخيرية وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في عجمان.

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