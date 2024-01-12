«تايمزناونيوز»: بيئة الأعمال في دبي تحفز الشركات الناشئة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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توفر دبي نهجاً رائداً جديداً، وبيئة مثالية للأعمال، تدفع الشركات الناشئة، وتعزز الابتكار والاعتماد المبكر للتقنيات المبتكرة حسبما ذكر موقع «تايمزناونيوز»، اليوم الجمعة.

وأضاف الموقع الهندي أن دبي نجحت في صياغة آلية تنظيمية جديدة، ومناسبة بدقة للشركات الناشئة، وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، ولا تشجع فقط على خلق أرضية تنافسية عالمية لبيئة الأعمال، بل تشجع أيضاً على التجريب والإبداع.

وقال «تايمزناونيوز»: إن هذا التوجه المبتكر، الذي تستخدمه مدينة دبي شكل مفهوماً اقتصادياً جديداً ورائداً في تبني التكنولوجيات الثوري، ويتضمن ذلك توفير بيئات خاضعة للرقابة أو صناديق حماية، حيث يمكن للشركات تجربة التقنيات المتطورة دون مواجهة تحمل العبء الأكبر للقيود التنظيمية.

ومن خلال المزيج المثالي من الدعم التنظيمي وضخ رأس المال، وإمكانية الوصول إلى المواهب، يقف نموذج دبي بمثابة شهادة على التزامها بالبقاء في مقدمة المشهد التكنولوجي الدائم التطور.

المدن الذكية

وأشار الموقع إلى أن القطاع المالي استفاد من هذه البيئات المحمية في اختبار تكنولوجيا «بلوك تشين»، وكذلك استفاد القطاع الطبي من العلاج عن بعد، وتمت الاستفادة من إنترنت الأشياء في التحول إلى مدن ذكية.

ولم يجذب هذا النهج المبتكر انتباه الشركات الناشئة فقط، بل الشركات العالمية متعددة الجنسيات أيضاً، التي تبحث عن نظام بيئي يدفع حدود الإمكانات التكنولوجية، وقد أدى كل هذا إلى تعزيز سمعة دبي بيئة حامية للاستثمارات، ومركزاً للنمو الاقتصادي المستدام، بحسب الموقع الذي أشاد باستثمار دبي «رأس المال الصبور» في دعم الشركات الناشئة الثورية.

وأضاف أن نهج دبي المبتكر في إنشاء البيئات المحمية أسهم في وضعها على خريطة المراكز العالمية للابتكار، التي يشاد بها.

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