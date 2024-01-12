«سكودا» تدشن مكتبها الإقليمي في دبي وكوشاك مونتي كارلو لأول مرة في أسواق الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة «سكودا» عن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الجديدة من نوع «كوشاك»، مع فئة تجهيزات «كوشاك مونتي كارلو» الأرقى بهذه العائلة، إلى منطقة الشرق الأوسط، لتكون بذلك الإضافة الأحدث إلى المجموعة الواسعة من المنتَجات المتوفرة إقليمياً من المصنِّع التشيكي العريق للسيارات.

وسوف يبدأ بيع المركبة الجديدة في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر في وقت مبكِر من العام 2024. وستحتلّ «مونتي كارلو» المدمَجة المستوحاة من عالم رياضة السيارات موقع القمّة ضمن عائلة «كوشاك»، ومن المتوقَّع أن تستقطب العملاء الشباب – الساعين وراء الاستكشاف اليومي – والذين يبحثون عن مركبة SUV معقولة السعر بتصميم رياضي وتتمتّع بلائحة تجهيزات عالية القيمة.

جدير بالذكر أن«سكودا» قد أرست لنفسها مكانة بارزة في المنطقة عبر وكلاء موثوقين على مدى السنوات الـ15 الماضية، والآن من خلال إنشاء مكتب إقليمي خاص في دبي بدولة الإمارات، تعمل «سكودا» على رفع مستوى تركيزها على الشرق الأوسط، وهي تجلب إلى المنطقة مجموعة خاصّة من المركبات التي تستعرض الجودة الأوروبية بسعر معقول.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى «سكودا الشرق الأوسط»: «يُعتبَر الشرق الأوسط سوقاً مثالياً لعلامة»سكودا«التجارية، وتتوافق طرازاتنا بشكل متميّز مع متطلّبات عملاء السيارات في المنطقة، وهي توفر الجودة الأوروبية، الخصائص الذكية المبتكَرة والقيمة الممتازة للمال. وبالنسبة لعائلة»كوشاك«بالتحديد، فإنها ترسم دروباً جديدة لتوسعة حضور العلامة التجارية في السوق، وهي تستهدف الشباب الطموحين – أي الذين يستكشفون على صعيد يومي – والراغبين بتمييز أنفسهم والاستفادة الفعلية من ميّزة القيمة التي تقدّمها»سكودا«

وأضاف: «إن الجمع الفريد بين اللمسات الجمالية الرياضية، والتصميم الرائع، وخصائص السلامة المثلى، والمساحة الواسعة للصندوق والميّزة الاستثنائية للاقتصاد باستهلاك الوقود تجعل فئة تجهيزات (كوشاك مونتي كارلو) الرفيق المثالي على الطريق بالنسبة لعملاء (سكودا) الشباب الذين يقودون ضمن بيئات المدن كثيرة الحركة والنشاط في الشرق الأوسط، والراغبين بإثراء حياتهم عبر مركبة ذات مظهر رياضي وقيمة بارزة تعكس التراث العريق للعلامة التجارية بعالم الراليات وشخصيتها الفريدة».

وتُعتبَر «سكودا كوشاك» مركبة SUV مدمَجة تضاف إلى المجموعة الشاملة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات لدى «سكودا»، وهي تستهدف العملاء الذي يمنحون أهمية لعنصر القيمة.

وعبر سعر يبدأ من 59.900 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة) وفقاً لبلد البيع(، فإن هذه المركبة تتمتّع بموقع يتيح لها كسب حصّة بارزة من السوق.

أما الإضافة الأحدث إلى عائلة «كوشاك» فهي نسخة «مونتي كارلو» المستوحاة من عالم رياضة السيارات – وهي تُعدّ أول «سكودا» في المنطقة تتزيَّن بهذا الشعار العريق.

يُشار إلى أن شعار«مونتي كارلو» قد ظهر على سيارات «سكودا» منذ 86 سنة، حيث تم إطلاقه للاحتفال بنجاح الشركة وشغفها برياضة السيارات بدءاً من (رالي مونتي كارلو) الشهير في العام 1936.

وتشكّل «مونتي كارلو» فئة تجهيزات خاصّة توفر تصميماً رياضياً يستلهم نفحاته من الأسلوب والمشاعر التي تولّدها عادة أبرز رياضات السيارات والأجواء المرافِقة لها، متناغمة مع جمع العلامة التجارية الشهير ما بين القيمة للمال، العملانية، الراحة والملاءمة.

ولقد أعيد تصميم فئة تجهيزات «سكودا كوشاك مونتي كارلو» لإضفاء إحساس أكثر بالخصوصية والشخصية الرياضية إلى هوية (كوشاك).

وتتميّز النسخة الجديدة بالعديد من اللمسات التصميمية الحصرية بالمقارَنة مع باقي فئات التجهيزات، بما في ذلك عجلات سبيكية جديدة بنمط Vega ثنائية اللون حجم 17 بوصة مع ملاقط فضّية، وشعارات «مونتي كارلو» على زخارف الرفارف الجانبية وعتبات الأبواب، بالإضافة إلى شبك رادياتور، ناشرات هوائية أمامية وخلفية وأغطية مرايا للأبواب باللون الأسود اللامع.

في الداخل، تتمحور المقصورة العصرية حول نظام المعلومات والترفيه القائم بذاته مع شاشة تعمل باللمس. إلى جانب هذا، يعبّر طراز «مونتي كارلو» عن الروح الرياضية من خلال عناصر تصميمية راقية عديدة، مثل عناصر التصميم ثنائية اللون بالأحمر والأسود، والمواد ناعمة الملمس التي تغطّي الأسطح المحيطية.

أما الأبعاد الخارجية المدمَجة، فتجعلها المركبة المثالية للمدينة ذات الاستعمالات المتعدِّدة شاملة التنقُّل إلى المكتب، الرحلات العائلية والاستكشافات اليومية في ظل وجود مقصورة واسعة كافية لاستيعاب خمسة ركّاب بالغين بكل راحة، وصندوق يوفر مساحة رحبة للأمتعة تبلغ 385 ليتراً (1405 ليترات مع الطي الكامل للمقاعد).

يتم تزويد «كوشاك» بمحرّك مرن وفعّال سعة 1.0 ليتر مع شاحن توربيني، وهو يولّد قوّة جيدة تبلغ 85 كيلوواط (114 حصاناً). وتتم مضاعَفة العزم باستخدام نظام نقل حركة عصري سريع التبديل من 6 سرعات ليتم نقله بعدها إلى الطريق عبر نمط الدفع خفيف الوزن بالعجلات الأمامية.

وتعمل هذه التجهيزات معاً بتناغم كامل لتوفير مستويات استثنائية من متعة القيادة، بينما تحافظ على معدَّل مبهر من كفاءة استهلاك الوقود عند 16.8 كلم/ل.

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