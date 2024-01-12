4 مليارات دولار حجم سوق الإضاءة «ليد» العام الجاري

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تركز دورة مؤتمر «ثينك لايت» 2024، على كفاءة الطاقة والاستدامة والسلامة والشمولية والوظائف، حيث تنعقد أعمال المؤتمر كجزء من فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة وتصاميم وتقنيات البناء المستدام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الثنائي الباعث للضوء (LED) في الشرق الأوسط إلى أكثر من 4 مليارات دولار هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 5.94 مليارات دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.17% خلال فترة التوقعات، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة موردور إنتلجنس.

ويشارك عدد من أبرز المتحدثين الدوليين ضمن منصة مؤتمر «ثينك لايت» لمناقشة أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الإضاءة من خلال ستة مواضيع رئيسية تشمل، إضاءة المدن، والفنون والترفيه، وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط، والإضاءة الدائرية، وإضاءة الظلام، والإضاءة الذكية، والإضاءة الذكية والمتكاملة.

كما تناقش جلسة «المستقبل المستنير.. الظلام» كيفية الحد من التلوث الضوئي، وتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية الحياة البرية التي تعتمد على الظلام الطبيعي.

ويعد المعرض، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، جزءاً من العلامة التجارية العالمية لايت + بيلدنج «Light + Building» وستقام دورة هذا العام تحت شعار «المستقبل المستنير.. كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني».

وتشمل أبرز الفعاليات، قمة المباني الذكية، التي ستجمع بين المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية، وتستكشف من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيفية عمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

ويستضيف المعرض، فعالية «إن سبوت لايت»، منصة تفاعلية تسهل الوصول إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

وسيتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي الأبرز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع خدمات البناء.

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