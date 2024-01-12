25.8 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي ــ محمد عباس

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أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 25.8 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.68 تريليونات درهم اليوم، منها 2.98 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و700 مليار درهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 8.8 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على أكثر من 2.5 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 113.95 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.39% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 2.8 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوم بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.24 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 700 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم بي أتش أم كابيتال 88.2%، واكتتاب القابضة 27.1%، والاستشارات المالية الدولية 26.9%، والإثمار القابضة 11.3%، وشعاع كابيتال 8.7%، وزاد مصرف عجمان 5.8%، ووطنية إنترناشيونال 4.6%، وتاكسي دبي 4.2%، وإمباور 4%، وجي إف إتش المالية 3.9%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع جاوزت 328.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 149.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 140.1 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 77.46 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 511.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 434.45 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.35% إلى مستوى 9791.16 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 23 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.12 مليار درهم في أسبوع، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 640.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 553.9 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 16.7%، وجلفار 15.4%، وأبوظبي اﻷول 10.2%، ورابكو للاستثمار 9.9%، ورأس الخيمة العقارية 8.6%، وزاد بنك أم القيوين الوطني 8.6%، واﻻتحاد للتامين 6.1%، وأدنوك للغاز 5.8%، وكيو القابضة 5.8%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.9%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4104.11 نقاط متراجعاً 0.34%، في أمس.

وقاد سهم «بي أتش أم كابيتال» ارتفاعات 12 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 8.5%، كما صعدت أسهم وطنية إنترناشيونال 6.16%، وأرامكس 1.4%، وتعاونية الاتحاد 1.2%، وإمباور 1.1%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9791.16 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.54%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، جلفار 12%، وإي سفن 7.5%، واﻻتحاد للتأمين 6.1%، ومجموعة أرام 5.9%.

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