«هيتاشي إنرجي» تستكمل الاستحواذ على «سي أو إي تي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أنها استكملت استحواذها على شركة «سي أو إي تي» COET، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع معدات الطاقة للتنقل الكهربائي والسكك الحديدية والقطاع الصناعي.

والتي يقع مقرها في منطقة ميلان الكبرى، بإيطاليا. ويُسهم الاستحواذ في تعزيز المكانة العالمية لـ«هيتاشي إنرجي» وعروضها على صعيد البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عالية الطاقة، وإلكترونيات الطاقة وحافة الشبكة.

وتتمتع «هيتاشي إنرجي» و«سي أو إي تي» بعلاقات تعاون طويلة الأمد ترتكز على محفظة حلول البنية التحتية للشحن عالية الطاقة «جريد إيموشن»من «هيتاشي إنرجي». وتُعد «سي أو إي تي» أيضاً من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوريد منتجات ومكونات الجر ذات التيار المستمر للسكك الحديدية.

وكذلك معدات التيار المتردد والتيار المستمر. ولأن الكهرباء ستشكل العمود الفقري لمنظومة الطاقة بأكملها وستساعد على دفع عجلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة، فإن الطلب العالمي على إلكترونيات الطاقة والحلول عالية الطاقة سيستمر بالنمو.

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